В Виннице пьяный водитель влетел в машину, а остановила его транспортная остановка (видео)

В Виннице пьяный водитель влетел в машину, а остановила его транспортная остановка (видео)

Сам виновник аварии уцелел и скрылся с места ДТП.

Пьяное ДТП в Виннице — один человек получил травмы. 30-летний водитель на скорости не вписался в поворот, протаранил другую машину, а затем и остановку транспорта.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

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Кадры аварии попали на камеры наблюдения. На них видно, как автомобиль на бешеной скорости мчится и вылетает на машину впереди, как на трамплин, а оттуда летит на остановку.

Чудом не пострадали пешеходы, остановка была пустой. А вот 37-летняя водитель внедорожника, в который влетел лихач за рулем, получил травмы головы, ее забрала скорая.

Сам виновник аварии уцелел и скрылся с места ДТП. Патрульные его задержали за несколько сотен метров. Говорят, от мужчины пахло алкоголем и он едва стоял на ногах. Тест на драгере проходить отказался.

Новости Украины: в Виннице пьяный водитель вылетел на другую машину, как на трамплин

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