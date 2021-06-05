В Виннице трехлетний малыш выпал из окна пятого этажа: где была мать и в каком состоянии ребенок сейчас

Врачи говорят, Матвей родился в рубашке. И хотя тяжелых травм нет, мальчика положили на обследование в больницу.

В Виннице чудом уцелел трехлетний малыш, который выпал из окна пятого этажа. Спасли мальчика веревки для белья с нижних этажей. Ребенок цеплялся за них и это смягчило падение.

О том, где была мать и в каком состоянии ребенок сейчас — 4 июня говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Летел менее 12 метров, при этом несколько раз повисал на веревках для белья. Падение с балкона трехлетнего Матвея случайно увидела соседка Галина.

Затем упал на клумбу, встал и, плача, побежал. Соседи не растерялись, схватили мальчика на руки и сразу вызвали скорую.

"Видимых повреждений не было: голова, целостность костей черепа, опорно двигательной системы. Когда одели шейный воротник, то увидели на затылке гематомку", — рассказывает врач станции скорой помощи Василий Бойко.

Царапина на груди, ушиб на затылке, но ни одного перелома. Врачи говорят, Матвей родился в рубашке. И хотя тяжелых травм нет, мальчика положили на обследование в больницу.

В тот день родители были на работе, Матвея оставили на старшего брата, а тот пошел на улицу.

"У них трое детей, прекрасная семья такая хорошая. Старший брат гулял с собакой", — рассказывает соседка Галина Пирч.

"Его мама оставила с братом дома, на балконе были старые батареи после ремонта, это помогло дотянуться до окна, он открыл и выпал с балкона", — отмечают в полиции.

Мать Татьяну во дворе многоэтажки никто не осуждает, но соседи до сих пор под впечатлением.

Новости Украины: в Виннице малыш уцелел после падения с 5 этажа, потому что зацепился за веревки

В полиции с мамой поговорили, квартиру обследовали. На всех окнах стоят замки, кроме одного — на балконе. Именно его и открыл мальчик.

"Женщина на учете не состоит, вполне благополучная семья, однако провели беседу и составили на маму протокол за ненадлежащее исполнение своих обязанностей", — говорят правоохранители.

За недосмотр выпишут штраф. Врачи и полиция просят всех родителей быть внимательными, особенно летом, когда на окнах ставят москитные сетки.

Напомним, на днях подобный случай произошел в Хмельницком. Тоже трехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа. С травмами он до сих пор в реанимации.

В Краматорске Донецкой области также из окна выпал ребенок. 3-летний малыш выжил, благодаря дереву, которое росло под окном.

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