В Виннице тысячи людей на стадионе прощались с героем-земляком: место выбрали не случайно

В Виннице провели в последний путь Дениса Бабия – офицер Третьей штурмовой бригады погиб на Бахмутском направлении. При жизни Денис был лидером "ультрас" винницкой "Нивы", поэтому прощались с ним на стадионе. Впервые там вместо футбольных кричалок прозвучала клятва борцов за Украину, говорится в ТСН.

Несколько часов под дождем тысячи винничан шли на стадион, чтобы отдать последний почет герою-земляку. Денис Бабий был ярым футбольным болельщиком, одним из лидеров фан-клуба команды "Винницкая Нива". Без его поддержки на трибунах не прошел ни один матч, рассказывают друзья. Так что с ним они тоже прощаются символически – на футбольном поле. "Фанатское движение немалое в Виннице, это сотни людей и оно было одним из лидеров этого движения", — говорит побратим Андрей.

С начала полномасштабного вторжения россиян Денис оставил свой бизнес и фанатскую деятельность и записался в киевскую терроборону, чтобы остановить наступление рашистов на подступах к столице. "Внес весомый вклад в будущую победу, в селе Мощун он взял на себя командование ротой и само село Мощун было удержано", — рассказывает собрат Андрей.

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Затем присоединился к полку "Азов" и воевал на восточном фронте – Мариуполь, Запорожье и Донетчина. На передовой его любили и уважали, рассказывают военные. В Сети много видео, где молодой командир "Трейн" постоянно шутит и подбадряет, как футболистов, своих побратимов. Его последнее сражение было 21 апреля под Бахмутом. Денис погиб, выполняя боевое задание. “Когда я сидел на "Азовстале", Денис мне написал - держись брат, мы за тебя мстим. И сейчас я хочу мсить за него”, — говорит побратим.

Такое обещание дают и другие азовцы. На поле раздается молитва борцов за Украину.

На стадионе в секторе, где болел Денис, планируют установить памятный знак, говорят в футбольном клубе. Похоронили героя на аллее славы. У него осталась мама и беременная жена.

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