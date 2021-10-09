В Виннице установили первый в мире памятник Блаженнейшему Любомиру Гузару

В Виннице установили первый в мире памятник Блаженнейшему Любомиру Гузару

Гузар был в Виннице лишь трижды, но община решила увековечить память о нравственного авторитета нации.

Его называли совестью нации и одним из крупнейших моральных авторитетов современности, а речи разобрали на цитаты. В Виннице установили первый в мире памятник Блаженнейшему Любомиру Гузару. Главе украинской греко-католической церкви, который умер 2017 года. Изготовили памятник на средства верующих.

Об этом говорится в ТСН.19.30.

Под мелодию Мирослава Скорика и аплодисменты происходит открытие памятника — двухметровый, из бронзы Блеженнийший Любомир Гузак с патриаршим посохом, в рясе и в своей любимой жилетке. И его жизненное кредо — «Быть человеком». Это первый в мире монумент Любомира Газара.

« Четыре года после смерти, это прецедент, что человеку после четырех лет поставили памятник», — говорит помощник епископа Украинской греко-католической церкви Иосиф Миллер.

Гузар был в Виннице лишь трижды, но община решила увековечить память о нравственного авторитета нации, просветителя и философа, говорят в епархии. Деньги на памятник собирали сами верующие.

«Это 37 тысяч долларов, мы понимаем Бог нуждался еще больше и нашлись те, которые дали еще больше», — утверждает настоятель греко-католического храма в Виннице отец Георгий.

Скульпторы Борис Крылов и Олесь Сидорук пересмотрели сотни интервью и переслушали сотни историй разных людей, какие знали Лубомира Гузара.

На открытие памятника из Канады прилетела племянница Гузара. И даже нашла здесь семейные корни. «Блаженнейшего отец, мой дед Ярослав был в Украинской галицкой армии и участвовал в боях в Жмеринке, в 19 году, и я имела возможность посетить Жмеринку, я связь, я рад», — говорит она

Новости Украины: в Виннице установили первый в мире памятник Блаженнейшему Любомиру Гузару

Слова Блаженнейшего, сказанные при жизни, сразу разбирали на цитаты. А встречи, даже короткие, помнят даже спустя десятилетия.

«Это было несколько минут, но это на всю жизнь, Он говорил, что должны любить друг друга, уважать друг друга, верить в то, что Бог есть, вера. И наша Украина. Он об этом очень мечтал, чтобы Украина была свободной и независимой», — убеждает прихожанка Тамара.

Памятник рядом с церковью будет неким местом размышлений, говорят горожане. Будут предлагать, чтобы площадь вокруг назвали в честь Любомира Гузара.

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