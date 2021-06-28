В Виннице водитель снес супругов, которые переходили дорогу по зебре: оба чудом выжили

В Виннице водитель снес супругов, которые переходили дорогу по зебре: оба чудом выжили

Известно, что обоим пострадавшим по 50 лет. Они в тяжелом состоянии.

Сбил на пешеходном переходе. Момент на наезда на людей в Виннице попал на видео с камеры наблюдения. Это кадры не для слабонервных. 39-летний водитель просто снес супругов, которые переходили дорогу по зебре. От удара мужчину и женщину перекрутило в воздухе и отбросило на трамвайные пути. Оба чудом выжили.

О том, в каком состоянии пострадавшие — 28 июня говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Супружескую пару сбила легковушка около полудня.

На кадрах с камер наблюдения видно, как автомобиль даже не тормозя на скорости сносит мужчину и женщину. От удара их перекрутило в воздухе и отбросило на асфальт. На кадрах видно, что через несколько секунд женщина пытается встать, но потом теряет сознание. От такого удара люди чудом смогли выжить, говорят врачи. Известно, что обоим пострадавшим по 50 лет. Они в тяжелом состоянии.

Новости Украины: в Виннице водитель сбил супругов, которые переходили дорогу по зебре

Несмотря на то, что это промзона — движение здесь очень оживленное, ездят трамваи и машины, которые объезжают пробки на центральных дорогах. Напротив - строительный гипермаркет, поэтому по этому переходу постоянно ходят люди. Место это очень опасное, говорят работники окружающих офисов.

В полиции говорят водитель был трезв. Его освидетельствовали на месте. Как мог не увидеть пешеходов объяснить не смог. Убеждал, что отвлекся и не увидел людей на переходе. Уголовное производство открыли, но виновника не задержали. Санкция статьи предусматривает три года ограничения свободы.

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