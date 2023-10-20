В Виннице вспышка гепатита А: врачи перечислили опасные симптомы - как уберечься

Гепатит А мог вспыхнуть из-за зараженной воды.
В Виннице произошла вспышка гепатита А. Сейчас более 20 человек находятся в городской инфекционной больнице, еще шесть больных – дети. Врачи говорят, что такое количество больных у них впервые за последние 10 лет и прогнозируют, что это еще не конец.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Валерия Кузнецова.
Больные рассказали, как узнали о гепатите А
22-летний Илья рассказал, что у него несколько дней была высокая температура, тошнота и желтуха. Когда ему стало хуже - обратился к врачу.
"Я думал, что что-то похожее на ОРВИ, возможно коронавирус, потому что сначала была температура, а уже вчера появилась температура и желтушность", - говорит он.
Похожие симптомы были и у Натальи. Сначала думала, что это почки, потом - отравление, а потом заметила, что вся пожелтела. Тогда обратилась к медикам.
Вспышка гепатита А могла распространиться из-за загрязненной воды
Врачи говорят, что в за небольшой промежуток времени зафиксировано уже 20 больных гепатитом А.
"Это действительно вспышка вирусного гепатита А. Этого мы ожидали после подрыва Каховской ГЭС. Вирусный гепатит А это - банальная кишечная инфекция. То есть пути передачи - пищевой, водный и контактный", - говорит главная инфекционистка Винницкой области Лариса Мороз.
Врачи говорят, что связано с употреблением загрязненной воды. Большинство пациентов рассказывают: перед болезнью пили воду из автоматов самообслуживания, которые есть в каждом районе Винницы.
Воду в Виннице проверяют
"Сейчас проводятся лабораторные исследования, отбираются пробы - как от больных с подозрением, так и пробы воды из централизованного снабжения и децентрализованного. Отбирается вода из автоматов частных, те что есть в Виннице", - говорит и.о. заместителя директора Центра контроля и профилактики болезней Александр Загорулько.
В городе есть десятки автоматов по продаже питьевой воды, владелец одной из крупнейших сетей обвинения пациентов отвергает.
"Человеческий фактор всегда присутствует, но это исключено", – говорит предприниматель Григорий Пилипчанский.
Но Госпродпотребслужба будет проверять, в каких условиях на предприятии фильтруют и разливают воду.
В Виннице будет расти количество больных: как уберечься
Медики прогнозируют, что волна заболеваемости гепатитом А будет только расти. Людям рекомендуют при плохом самочувствии – сразу сдавать анализы.
"К семейному врачу нужно подойти и сдать печеночные пробы", — говорит главная инфекционистка Винницкой области Лариса Мороз.
А еще врачи советуют сделать прививку. И обязательно придерживаться личной гигиены, потому что гепатит А – недаром называют "болезнью грязных рук".
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Напомним, ТСН.ua писал, что такое вирусный гепатит А и как его предупредить.
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