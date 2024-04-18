В Виннице женщина пыталась утопить в реке маленького сына: что известно (фото, видео)

Из неофициальных источников ТСН стало известно, что женщина ранее уже лечилась из-за проблем с психикой.

Женщина пыталась утопить в реке восьмилетнего сына. Шокирующая история произошла в Виннице. Свидетели видели, как мать неожиданно толкнула своего сына-школьника в воду, потом сама прыгнула и принялась его топить. Ребенка спас случайный пешеход-курсант университета внутренних дел – 17-летний Артем Макаров. Что с мальчиком и где его мать, говорится в сюжете ТСН.

Женщина прячется от камеры и не хочет общаться с журналистами. Виннитчанку, подозреваемую в покушении на убийство ее восьмилетнего сына, мы увидели во дворе городского суда.

"В полицию поступило сообщение, что женщина толкнула в реку несовершеннолетнего сына, закочила сама за ним и начала погружать его под воду", – об этом рассказала спикер полиции Виннитчины Зарина Маевская.

Происшествие произошло в центре Винницы на центральной набережной. Как женщина толкает в воду мальчика, своими глазами увидел 17-летний юноша.

"Услышал крики, из-за этих зарослей я еще ничего не видел, дальше вышел, и тут я прыгнул через забор, там разделся и нырнул в воду", – рассказывает парень.

Артем Макаров – курсант Харьковского университета внутренних дел – в тот день гулял по набережной. Вспоминает – в 10 метрах от берега увидел, как барахтается в воде мальчик, а его пытается погрузить с головой в воду женщина. Парень, не колеблясь, нырнул в воду.

"Подбежал и начал раздеваться, он уже был полностью погружен под воду и не издавал никаких звуков. Она сама хотела утопиться и его заодно", — говорит курсант Артем Макаров.

Вытащив ребенка, Артем вызвал скорую и полицию.

Уже на берегу мальчик спросил маму, зачем она его хотела утопить, но мать начала проявлять агрессию. Тогда сын стал убегать.

Восьмилетнего Святослава забрали в больницу, у него, говорят медики, переохлаждение и стресс. На камеру ни они, ни социальные службы ничего не комментируют. Известно только: семья благополучна, на учете не состоит. В семье еще есть старший 12-летний сын, говорят в полиции.

"Мальчик был госпитализирован с полным переохлаждением, а его 40-летняя мать задержана. Сейчас ей сообщено о подозрении в покушении на убийство", — говорит спикер полиции Виннитчины Зарина Маевская.

Если мать мальчика признают вменяемой, ей грозит пожизненное заключение/Фото: Национальная полиция Винницкой области

Из зала суда женщину сразу повезли на обследование в психоневрологическую больницу. Медики должны определить ее вменяемость.

В ходе расследования женщина будет находиться в психиатрическом отделении / Фото: Национальная полиция Винницкой области

Из неофициальных источников ТСН стало известно, что женщина уже лечилась из-за проблем с психикой. Ее мужа в зале суда не было, его комментариев мы не получили. Впрочем, известно, что в дальнейшем именно он будет ухаживать за пострадавшим Святославом и его старшим братом.

17-летнего курсанта, который спас мальчика, в харьковском вузе хотят представить к награде – уже отправили ходатайство в МВД.

17-летний курсант Артём Макаров/Фото: Национальная полиция Винницкой области

"Возможно, он уже главный поступок в своей жизни совершил, несмотря на то, что он учится на первом курсе. В обстоятельствах, как-то семейные драмы, следствие разбирается. Он ни секунды не раздумывал и спас ребенка, гордимся этим парнем", — подчеркнул ректор Харьковского университета внутренних дел Валерий Сокуренко.

Курсант Артем Макаров скромно заметил, что каждый человек поступил бы на его месте так же.

"Я понимаю, что спас жизнь мальчику, но каждый уважающий себя человек поступил бы так же. И не только потому, что я курсант или будущий правоохранитель, каждый человек с моральной стороны должен сделать так же", — говорит Артем.

Пострадавший Святослав остается в больнице. У ребенка – переохлаждение и сильный стресс. Если его мать признают вменяемой, ей грозит пожизненное заключение.

Шок! Мать хотела утопить своего 8-летнего сына в реке!

Напомним, ранее в Сеть попало видео, как няня-пенсионерка избивала и толкала маленькую девочку на глазах у пассажиров автобуса. Действия женщины очень возмутили пользователей Сети. Люди потребовали привлечь няню-пенсионерку к уголовной ответственности.

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