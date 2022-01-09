В Винницкие области многодетная семья потеряла в огне сына и все имущество: односельчане объединились ради помощи

В Винницкие области многодетная семья потеряла в огне сына и все имущество: односельчане объединились ради помощи

Ребенка нашли уже после того, как люди самостоятельно разгребали свалку.

В селе Тараски, Винницкой области, всем селом помогают многодетной семье, в которой в пожаре погиб 7-летний мальчик, и огонь уничтожил все имущество. Еще пятеро детей остались без одежды, еды и документов, их приютили соседи.

Об этом говорится в ТСН.19.30

От большого дома, где жила многодетная семья Барабашей, осталось только пожарище, до сих пор дымящее и тлеющее. Стены выгорели полностью, а потолок упал.

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Двух девочек и трехлетнего братика на улицу успела вывести старшая 18-летняя сестра Аня. Именно она первой услышала запах дыма. Родители в это время спали. Семилетнего Андрюшу найти не смогли.

Спасатели огонь тушили около четырех часов. Но мальчика не нашли, и уже соседи организовали целую поисковую операцию. Думали Андрюша успел выпрыгнуть из хаты и где-то спрятался. «Обыскали все, а ребенка нет, все были в панике и не знали, что делать и тогда мужчины сами разгребли пожарище, и через 5 минут нашли тело», — говорит родственница семьи Светлана.

«Он укрылся под кроватью, бедный, думал, что спасется, а он не спасся и там он бедный умер, удушился дымом», – рассказывает мама погибшего малыша Светлана Барабаш.

У женщины руки покрыты сплошными волдырями, а лицо обгорело. Женщина говорит рвалась в огонь искать сына и пламя было такое, что сама загорелась. «Возвращалась за ребенком одним и такое сделала, я думала спасти, я его не спасла и сама обожглась», — рассказывает женщина.

К утру детей приютили соседи. На следующий день всем селом стали искать дом, куда можно заселить семью. Одновременно селяне организовали штаб помощи, куда сносили вещи и еду.

Новости Винницкой области: в селе помогают многодетной семье, дом и имущество которых уничтожил огонь

"Люди дали, кто кровать, кто диван, несли подушки, еду, вещи, я была удивлена, люди все несли, это наши люди", — говорят в штабе.

Пустой дом был найден в другом конце села. Сейчас там трехлетний Алексей и пятилетняя Соня. С детьми старшая 21-летняя Анастасия. Говорит, сейчас нужно все, лекарства, еда и одежда. «Аня не инсулин, нужен инсулин. У нее все погорело, и деньги, и паспорта, документы», – рассказывает сестра Анастасия Барабаш.

Людей объединило горе семьи Барабашей, говорит староста. За сутки собрали сорок тысяч гривен. За эти деньги организуют похороны Андрюши и будут искать новый дом.

«Домов много пустых, вариантов много, от 3 до 5 тыс долларов просят за дома, столько денег хотим собрать», — говорит староста с.Тараски Ольга Рыжук.

В семье осталось пятеро детей. Отец – пенсионер, мать не работает. Семья держит одну корову за счет этого и живет, говорят в селе.

Причину пожара ни спасатели, ни полиция пока не называют. Но очевидно, говорят, загорелось от розетки или от котла, которым отапливали дом.

Жители Тараскив продолжают собирать помощь пострадавшей семье. В магазине даже установили ящик для денег. 40-летнюю Светлану с ожогами все же увезли в больницу, ее семилетнего сына будут хоронить завтра.

Помочь семье можно по реквизитам:

ОТР Банк 5168 8727 7268 9302

ПриватБанк 4149 4991 2242 9754

Сбербанк 5167 8032 0863 8895

счета сестры Бахиной Галины

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