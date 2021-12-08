В Винницком зоопарке поселились уникальной породы голуби, которых в Европе использовали как почтовых

В Винницком зоопарке поселились уникальной породы голуби, которых в Европе использовали как почтовых

13 голубей уже обжились в новых вольерах.

В Винницком зоопарке появились уникальные для Украины породы голубей "английский карьер" и "немецкий скворец". Они кудрявые, а еще с воротничками на шее, в штанах и даже с усами.

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Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, когда-то в Европе таких птиц использовали в качестве почтовых. И недавно эти породы можно было увидеть разве что на специализированных выставках.

Винницкому зоопарку редких голубей бесплатно передал частный зверинец. Говорят, его владелец хотел, чтобы красоту этих птиц могли оценить все горожане.

Новости Украины: в Винницком зоопарке появились уникальные породы голубей

Кроме чудаковатого перья, эти птицы имеют характерные наросты над клювом, а еще длинную шею, которая придает им особую грациозность. 13 голубей уже обжились в новых вольерах. Все спокойны и дружны. Едят кукурузу, фрукты и пьют чай с шиповника, его в зоопарке дают птицам для укрепления иммунитета. Работники зоопарка надеются, что уже весной эти голуби дадут потомство.

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