В Винницкой области на трассе водитель спас полураздетого 4-летнего малыша, который убежал от пьяного отца

Водитель-спаситель выяснил, что мальчика зовут Максимом, он из деревни, что в нескольких километрах.

Прямо посреди оживленной трассы в Винницкой области разгуливал 4-летний раздетый и испуганный мальчик.

О событии сообщает корреспондент ТСН.

Малый растерянно стоял на обочине только в легкой кофточке и резиновых сапогах, хотя на улице было холодно и темно, мимо пролетали машины. «Я выехал из поворота и сразу увидел силуэт, маленький. Был шокирован, потому что ребенок был в сапожках резиновых, кофточка и все, больше ничего на ребенке не было», — рассказывает водитель Сергей Полищук

Водитель-спаситель выяснил, что мальчика зовут Максимом, он из деревни, что в нескольких километрах. Пошел в путешествие, потому что отец дома спал пьяный. К нему вызвали полицию, а ребенка с переохлаждением доставили в больницу.

«У ребенка насморк и ребенок покашливает. Может в результате переохлаждения, может, сейчас вирусов много», — рассказывает заведующая педиатрическим отделением Казатинской больницы Татьяна Петричка.

Где его мать и ответит ли за недосмотр отец — уже в следующих выпусках ТСН.

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