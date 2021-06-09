В Винницкой области открыли современный кардиохирургический центр: как прошла первая операция

В стране только 48 таких кардиохирургических центров.

Ежегодно в Украине умирает от пяти до восьми тысяч человек только потому, что их вовремя не доставили в больницу. Речь идет о пациентах с инфарктами и инсультами. И именно кардио-хирургические центры в отдаленных районах помогли бы выиграть самое ценное — время.

О таком хирургическом блоке, который открыли в Винницкой области и уже провели первую операцию — 9 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

Вячеслава Горецкого готовят к срочной операции. У 68-летнего мужчины поражен магистральный коронарный сосуд. Это то, что называют предынфарктное состояние.

Задача врачей — за максимально короткое время восстановить кровообращение. Оперирует хирург Могилев-Подольской больницы, его консультирует коллега из института Амосова. На мониторах видно пораженный участок, на которую устанавливают специальный стент. И хотя операция сложная, длится не более чем полчаса.

"Результат операции, когда раскрылся стент и восстановился кровоток на 100%, то операция прошла успешно", — отмечает хирург Могилев-Подольской больницы Олег Дидур.

Успех такой операции, говорят специалисты, почти полностью зависит от расстояния и скорости доставки пациента к операционному столу. В идеале — это не более двух часов. Чтобы сократить расстояние пациента в больницу, в отдаленных райцентрах теперь открывают кардиохирургические блоки. Как в Могилев-Подольском. Это самая отдаленная от областного центра районная больница.

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"Нам надо не дать возможности произойти инфаркту, а если произошел, то его надо в течение 90-120 минут реперфузировать коронарную артерию", — пояснил директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии имeни Амосова Василий Лазоришинец.

Именно такую операцию сделали Вячеславу Горецкому. Оперировали Василия на аниографе — аппарате, который купили за 23 миллиона гривен. Но оборудование годами лежало на складе.

В настоящее время в стране только 48 таких кардиохирургических центров, и не только в крупных городах, но и отдаленных райцентрах. И это — существенно уменьшило смертность.

Новости Украины: в Винницкой область открыли современный кардиохирургический центр

"Если раньше, в общем по Украине, было около 50 000 инфарктов и смертность в разных регионах достигала от 14 до 27%, то с тех пор, как заработала правительственная программа — 40 000 инфарктов в год и смертность составляет от 10 до 21%. Это тысячи спасенных жизней по всей Украине, благодаря реперфузионным центрам. В общем эти 48 кардиологических и реперфузионных центров выполнили в течение прошлого года 18 000 операций, несмотря на пандемию COVID-19, а в 2019 году — 25 000 операций ", — подчеркнул Лазоришинец.

Пока могилев-подольским хирургам помогают коллеги из института Амосова. Когда опыта будет достаточно, районные врачи будут практиковать самостоятельно. Очередь больных с ишемическими болезнями только здесь, в Могилеве, перевалила за несколько сотен.

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