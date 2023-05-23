В Винницкой области почтили 23 спецназовцев, погибших в прошлом году на базе под ракетным обстрелом: наводчика еще ищут

Год как россияне коварно ударили ракетами по месту базирования спецподразделения полиции "Сафари". Тогда погибли 23 полицейских из Винницкой, Черкасской, Ровенской и Закарпатской областей. Следствие узнало, что огонь тогда корректировали и предали полицейских, говорится в ТСН.

Тот день стал черным для всей украинской полиции. Россияне нанесли несколько ракетных ударов по базе отдыха, где дислоцировалось подразделение "Сафири". Сделали это коварно – ночью и не без помощи предателей. “Они заехали в помещение, их разместили, но был человек сдавший позиции и после этого был ракетный удар. Следствие продолжается и определяются люди, которые были к этому причастны”, — говорит и.о. начальника винницкого подразделения «КОРД» Андрей Денисюк.

"22 числа они должны были идти на задание, их кто-то сдал, и ночью прилетели три ракеты и потом еще кассеты", — рассказывает мама одного из погибших.

Тогда погибли 23 бойца полицейского спецподразделения "Сафари". 9 из них — винничане. Они были друзьями и после гибели всех похоронили рядом. В годовщину — погибших героев почтили на городском кладбище. "Все бойцы с опытом, прошли подготовку. 9 человек, были скелетом подразделения. Сейчас мы выбираем людей, но наших коллег очень не хватает”, – добавляет руководитель.

Кто предал полицейских и сдал их позицию россиянам, расследует СБУ. “Занимаются следователи службы безопасности Украины, все обстоятельства не могу сообщить. Это потеря, которую мы никогда не восполним, потому что поехали наши лучшие спецназовцы группы "А", это те, которые были самыми подготовленными", — говорит начальник полиции Винницкой области Иван Ищенко.

В годовщину гибели в Винницкой области поименно вспомнили каждого героя.

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