В Винницкой области простились с работниками гражданского аэропорта, погибшими в результате удара РФ

В Винницкой области простились с работниками гражданского аэропорта, погибшими в результате удара РФ

Всего в результате ракетных обстрелов аэропорта погибли десять человек, шестеро из которых — гражданские.

В Винницкой области простились с работниками гражданского аэропорта, погибшими в результате ракетных обстрелов.

Об этом сообщил корреспондент ТСН.

В селе Винницкие Хутора похоронили 30-летнего Николая Мельничука и 62-летнего Николая Крепкого. Они оба работали охранниками и в тот день были на смене. А еще – вступили в ряды тероборны. Похоронили коллег рядом с местным кладбищем.

Всего в результате ракетных обстрелов аэропорта погибли десять человек, шестеро из которых — гражданские. Еще шесть ранены.

Напомним, 6 марта враг выпустил восемь крылатых ракет из акватории Черного моря, упавших в Виннице на гражданский аэропорт и воинскую часть.

Президент Владимир Зеленский ежедневно призывает европейских лидеров закрыть небо над Украиной, ведь из воздуха самая большая опасность.

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