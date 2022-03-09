В Винницкой области простились с работниками гражданского аэропорта, погибшими в результате удара РФ

Всего в результате ракетных обстрелов аэропорта погибли десять человек, шестеро из которых — гражданские.
В Винницкой области простились с работниками гражданского аэропорта, погибшими в результате ракетных обстрелов.
Об этом сообщил корреспондент ТСН.
В селе Винницкие Хутора похоронили 30-летнего Николая Мельничука и 62-летнего Николая Крепкого. Они оба работали охранниками и в тот день были на смене. А еще – вступили в ряды тероборны. Похоронили коллег рядом с местным кладбищем.
Всего в результате ракетных обстрелов аэропорта погибли десять человек, шестеро из которых — гражданские. Еще шесть ранены.
Напомним, 6 марта враг выпустил восемь крылатых ракет из акватории Черного моря, упавших в Виннице на гражданский аэропорт и воинскую часть.
Президент Владимир Зеленский ежедневно призывает европейских лидеров закрыть небо над Украиной, ведь из воздуха самая большая опасность.
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