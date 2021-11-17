В Винницкой области селяне бойкотировали невыгодную сдачу молока и открыли собственную уникальную молочарню

Теперь за литр молока селяне получают не 7, а 10 гривен, а у местных магазинов есть эксклюзивная продукция.

В Винницкой области селяне готовят молочные продукты по старинным рецептам. В селе Городище они создали уникальную социальную молочарню и теперь готовят сыр в печах и экологически чистую брынзу и масло. Работают по принципам равенства. Молоко сдают в общий кооператив, вместе перерабатывают и продают готовую продукцию. Все, говорят, ради того, чтобы не сдавать молоко за копейки, а коров не пускать на мясо.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Также читайте В Украине выросла стоимость молока: какая причина

Корова Анфиса – кормилица семьи господина Владимира. В сутки может давать больше 20 литров молока. Но содержать ее более убыточно год от года, жалуется мужчина. Сено и комбикорм дорожают, а за литр молока больше 7 гривен на заводе не предлагают. «Вода газированная дороже нашего литра молока», — говорит мужчина.

Когда-то, вспоминает, в деревне была мощная ферма, а в каждом дворе - пара коров. Сегодня село вымирает, работы нет. Чтобы выжить, пять семей Городища объединились и создали социальную молочарню. Разместили ее в арендованном у сельсовета помещении, где когда-то была амбулатория. «Это помещение было очень запущено, здесь все рушилось, окон не было, дверей не было, мы сюда через окно», — рассказывает организатор социальной молочарни Людмила Хритич.

После ремонта пригласили селян поставлять им молоко. Сейчас уже 14 семей, которые ежедневно приносят сюда молоко от своих коров. А затем отправляют его на переработку. На полках сотни трехлитровых банок. В одних отходит сметана, в других кислое молоко для творога. Каждая банка подписана. "Каждый хозяин у нас под буквой, как идентификационный код", — объясняют фермеры.

Новости Винницкой области: селяне создали уникальную социальную молочницу

Сыр женщины делают по старинным рецептам. Кисляк прямо в банках засаживают в специальные печи. «Жар умеренный, потому что могут банки полопать, мы немного банок кладем на черень», – рассказывают секреты приготовления.

Через пару часов отогревают несколько десятков килограммов сыра. В магазинах такого точно нет, говорят хозяйки. "Он там бродит в печи, на газе вы так не сделаете никогда, даже в микроволновке", — уверяет работница Надежда.

Из части творога делают брынзу. А из сметаны – масло. Производство в молочарне безотходное.

Также читайте Растительное молоко приобретает популярность в Украине, но медики советуют не злоупотреблять им и пить коровье также

Деньги за проданное в молочарне отдают селянам, сдавшим молоко. Это выгоднее, чем сдавать на завод, уверяет Владимир. «У нас выходит десять гривен, грубо говоря, за литр, от жирности зависит. На молокозавод у нас не вовремя рассчитывается и платят гораздо меньше», – уверяет мужчина.

Молочарня, говорят ее организаторы, неприбыльная. «60 процентов у нас идет на молоко, а 40 процентов идет на свет, на дрова, на воду, и немного на ремонт откладываем. У нас все идет в дело», — утверждает организатор социальной молочной Людмила Хритич.

Но за деньгами и не гонятся, говорят организаторы. Ведь открывали не для прибыли, а чтобы уберечь скот от убоя, а деревню от упадка.

Читайте также:

Клецки из твердого сыра и манки: вкусно и просто

Жареный сыр с персиками: рецепт от Андрея Величко

Жареный сыр для гурманского завтрака

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку