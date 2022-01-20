В Винницкой области семья неделю держит тело умершего младенца в доме и отказывается его хоронить

В Винницкой области семья неделю держит тело умершего младенца в доме и отказывается его хоронить

С телом сестренки в доме живет и 6-летняя девочка.

В селе Украинка, в Винницкой области, родители отказываются хоронить младенца, умершего еще шесть дней назад. По выводам экспертизы, двухмесячная девочка захлебнулась грудным молоком.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Но отец до сих пор не хочет хоронить малыша, и на это называет несколько причин. Мол, хочет проверить заключение судмедэксперта о причине смерти и перевести заключение на латинский язык. К тому же отказывается хоронить ребенка в обычной могиле. Почему так решил и сомневается ли в выводах экспертов, объяснить не может.

В семье еще есть шестилетняя дочь и все это время она живет в одном доме с мертвой сестренкой. Соседи сами хотят похоронить ребенка, но родители никого в дом не пускают.

«Я буду хоронить в памятнике бабушке, и мне там гроб не нужен. Она там будет в том, в чем одета. Почему? Потому что я, как отец, понимаю, в чем умерла, в том и будет спать», — уверяет отец Александр Ищук.

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