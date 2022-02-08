В Винницкой области сестричка пол часа держала братика над водой, чтобы его не затягивало на 6-метровую глубину

В Винницкой области сестричка пол часа держала братика над водой, чтобы его не затягивало на 6-метровую глубину

Дети хотя и испугались, но вспомнили правила безопасности, и так спаслись.

В Винницкой области 11-летняя девочка спасла младшего братика. Мальчик катался на санках и случайно попал в старую копанку. Лед на водоеме был хрупкий и 10-летний Захар сразу упал в воду.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Захарко рассказывает, что сначала воды было по колено, но буквально через несколько секунд одежда намокла и мальчика начало затягивать в холодный ил. Глубина была такова, что дно ногами не чувствовал. На крик прибежала старшая сестренка Ангелина. «Подбежала к нему. У меня был его телефон. Я позвонила его маме», — рассказывает девочка.

Но не растерялся и сам Захар – подсказал сестре, как ему можно помочь. «Когда куртка немного намокала, оно начало рваться, я сказал, что она дала мне палку, чтобы она держалась за дерево», — вспоминает Захар.

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«У меня раньше не было таких ситуаций. Я очень испугалась. Дала ему палку, держалась за ветку, одной рукой держала палку», — добавляет к рассказу Ангелинка.

Куртка Захара намокала все больше и сил держать брата, который был тяжелее ее, девочка уже почти не имела, но понимала, что тогда от нее зависела его жизнь. «Я уже думала, или я сейчас за ним пойду в воду, или просто отпущу палку. Я старалась держаться, но сил уже не было», — говорит девочка.

Мама рассказывает, сначала подумала дети шутят, но когда в телефоне услышала крик бросилась на помощь. «Я не поверила, потому что там некуда, мы не знали, что там есть такая вырытая яма. Захар испугался. Он сразу по пояс в воде, а она говорит, что я вижу, что он начинает глубже и глубже», — говорит мама мальчика Татьяна.

Ангелина держала Захара почти полчаса. Пока примчались мама и соседи и вместе вытащили мальчика из ледяной воды. «Мы привезли его домой. Душ теплый, вытерли водкой, что было. Чай, окутали, но ничего, слава Богу, все хорошо сейчас», — добавляет женщина.

Захар говорит, испугался, но в то же время вспомнил, как в школе рассказывали о спасении из-под льда. «Что нужно бросать палку и звонить в службу спасения», – делится знаниями мальчик.

11-летняя девочка спасла младшего брата, попавшего в ледяную воду | Новости Украины

Спасатели уверяют, что дети все поступили правильно. «Если бы Ангелинка подала руку, она не могла бы зацепиться другой рукой, потому что очень скользко, она могла бы последовать за мальчиком. Необходимо не бросаться на спасение, если не уверены в собственных силах, необходимо позвонить по телефону и использовать подручные средства, чтобы они служили как спасительная веревка, как соломинка», — объясняют спасатели.

Копанка, в которую попал мальчик, затянута болотом и заброшена мусором. Трехметровая палка легко исчезает в воде. Местные говорят, когда-то эту яму вырыли на месте источника, чтобы поливать сады. А потом об этой глубокой яме забыли. «Там не меньше метров 6, это законно, это в прошлом году только снова ее прокопали, здесь очень глубоко. Там родниковая вода, здесь был когда-то колодец», — рассказывает местная жительница.

Играть возле этой копанки братец и сестричка, говорят, больше не будут. Местные планируют опасное место оградить. За спасение Захара – 11-летнюю Ангелину обещают номинировать на всеукраинскую премию героини спасительницы года.

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