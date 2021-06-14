В Винницкой области уникальное военное сооружение времен Второй мировой разворовывают на металлолом

У подземелья нет ни одного статуса, его не охраняют и вход сюда открыт.

Под селом Серебрия Винницкой области энтузиасты исследуют уникальное военное засекреченное сооружение. Во времена Второй мировой оно служило оборонительной крепостью в так называемой "Линии Сталина", а превратилось в склеп для советских военных, которых командование не обеспечило прикрытием с тыла.

На первый взгляд, это обычный холм на берегу Днестра, но под ногами таинственный километровый тоннель, который трудно увидеть в сорняках — вход к заброшенному военному подземелью, говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Поисковик Сергей Кладько проводит экскурсии. Он вместе с единомышленниками начал откапывать военный дот, о котором рассказывали старожилы. Объект под грифом "совершенно секретно" построили еще в 30-х годах прошлого столетия. Цели были стратегические — оборона государственной границы на берегу Днестра. Почти километр бетонных лабиринтов, 59 комнат с проведенным водоснабжением, вентиляцией и санузлами.

По словам Тягульского, это все сохранилось с тех времен, комнаты имели различное назначение, вентиляции, вооружение, комнаты отдыха, там были двухъярусные кровати.

Местные, которых привлекали к строительству, даже не догадывались, что именно копали под землей, но именно "Дот-86", как его называли, спас жителей Серебрии от Голодомора.

Объект строили 8 лет. Советская пропаганда назвала его непробиваемой частью "Линии Сталина". Но во время войны генералы бросили своих солдат. Командование не обеспечило прикрытия с тыла и солдаты в туннелях монолита несколько дней стали просто смертниками.

Новости Украины: в Винницкой области энтузиасты исследуют военное засекреченное сооружение

"Войска уже отступали, выравнивали фронт и здесь войска, которые уже остались, это были офицеры-смертники, которые остались и попали в плен, доты вели бой коротко, потому что не было прикрытия", — рассказал Сергей Кладько.

Местные энтузиасты до сих пор расчищают завалы. В шахтах, которые удалось восстановить, бесплатно проводят экскурсии. У подземелья нет ни одного статуса, его охраняют и вход сюда открыт. Поэтому ржавый металл разворовывают, а вандалы расписывают бетонные стены. И исследователи верят, что этот, когда-то секретный объект, когда-нибудь станет туристической достопримечательностью Винничины.

Напомним, что вблизи Днепра в кургане обнаружили одну из древнейших находок на территории Украины.

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