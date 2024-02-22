В Винницкой области военкомы дважды не смогли мобилизовать мужчину: он придумал хитрую схему

Прокуратура потребовала для военнообязанного три года тюрьмы, но суд отпустил его.

В Винницкой области военнообязанный дважды избежал мобилизации после того, как пришел в военкомат пьяным, а после того как дело дошло до суда, последний его сначала оправдал, а впоследствии, после соответствующей жалобы прокуратуры, апелляционный суд все же признал виновным, но отправить за решетку таки не смог.

В чем секрет того, что пригодный к военной службе мужчина два раза избегал мобилизации и остался на свободе – об этом говорится в приговоре Винницкого апелляционного суда от 12 февраля 2024 года.

Как говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений, вся эта история началась с того, что военнообязанный, уроженец городка Липовец решением ВЛК был признан пригодным к военной службе по мобилизации, получил боевую повестку для отправки в воинскую часть. Но потом события начали развиваться совсем не так, как планировали военкомы.

Согласно сведениям, указанным в приговоре, военнообязанный прибыл в военкомат, но транспорт для отправки мобилизованных задерживался. Мужчина решил не тратить попусту время, отошел от автобуса, выпил алкоголь и, соответственно, вернулся пьяным.

Учитывая, что военкомам запрещено отправлять пьяных лиц в воинские части (представители ТЦК сообщили это на суде — Ред.), мужчине выписали повестку на другую дату.

Он, в свою очередь, пришел в военкомат раньше указанной даты. Но, как говорится в приговоре, пришел в ТЦК снова пьяным.

Скриншот со страницы Единого госреестра судебных решений. Приговор Винницкого апелляционного суда.

"Появился с явными признаками алкогольного опьянения и выражал нежелание проходить службу по мобилизации. На указанное поведение (представитель военкомата – Ред.) предложил написать заявление, в котором предложил изложить свое нежелание проходить дальнейшую службу, на что (военнообязанный) – Ред. согласился и собственноручно добровольно написал соответствующее заявление", — говорится в приговоре.

Дело дошло до суда, но суд первой инстанции в приговоре отметил, что считает недоказанной виновность военнообязанного и считает необходимым его оправдать.

Одним из аргументов называется то, что нельзя считать уклонением от службы то, что мужчина явился в ТЦК в тот день, когда его не вызывали. Как известно, в тот день, когда его не вызвали, военнообязанный пришел в ТЦК и написал заявление о нежелании проходить службу.

Винницкий апелляционный суд отменил приговор первого инстанции, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет тюрьмы. Но, учитывая, что мужчина раньше не был судим, не нарушал общественный порядок и искренне раскаялся, суд решил пока не сажать его за решетку, а дал три года испытательного срока.

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