В Винницкой области врачи вытащили дробь из случайно подстреленного во время охоты юноши

В Винницкой области врачи вытащили дробь из случайно подстреленного во время охоты юноши

Претензий к охотнику семья не имеет.

Выгуливал собаку – получил пулю. В Винницкой области охотник случайно ранил 14-летнего подростка.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Произошло это в селе Малая Стратиевка. Парень гулял с собакой вблизи пруда, а там в это время охотились на диких уток. После одного из выстрелов осколки от патрона застряли в груди и голове подростка. Охотники сами доставили раненого в районную больницу. Но медики говорят, ранения не тяжелые.

Полиция выяснила, стрелял 26-летний мужчина, охотился за правилами, за пределами населенного пункта, и имел разрешение. Да и с места он никуда не бежал. Так что стрелка не задерживали, полицейские только изъяли ружье. Следователи говорят, очевидно, дробь срикошетила от дерева.

Сейчас раненый парень в больнице, ему лучше. «Обнаружили три дробинки , две в мягких тканях головы, одна в груди. Оно лежало внутри грудной клетки на диафрагме, они ее забрали, сейчас он в удовлетворительном состоянии, ходит», — рассказывает травматолог Тростянецкой больницы Виктор Дзюба.

Родные уверяют, претензий к охотнику нет, потому что тот стрелял нечаянно. «Это несчастный случай, когда доставали дробь, то дерево в дробине было, значит оно срикошетило и пошло», – добавляет бабушка Наталья Дзюменко.

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