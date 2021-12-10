В водоеме на Житомирщине обнаружили тело мужчины, который с беременной женой ушел рыбачить 4 дня назад

Поиски жены продолжат завтра

В Житомирской области спасатели совместно с водолазами на 4-й день поисков нашли тело мужчины, который утонул во время рыбалки.

Об этом сообщают журналисты ТСН.

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4 декабря супруги пошли на воду в лодке и не вернулись. Дома у них осталось двое детей. Двое суток малыши сидели в голоде и холоде, пока старшая девочка смогла вылезти в окно и сообщить родственникам об исчезновении родителей.

На воде спасатели нашли опрокинутую лодку. К поискам присоединились и местные рыбаки, потому что вездеход пробил лед на водоеме и добровольцы смогли обследовать акваторию на собственных лодках. Жену погибшего Петра — 26-летнюю Яну Кондратюк, которая была на 8 месяце беременности, еще не нашли. Поисковая операция продлится завтра.

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