В военном госпитале Киева поженились раненный разведчик и его невеста с Донбасса

Это уже 14 свадьба, которую празднуют в военном госпитале, потому что когда-то здесь была церковь, в которой венчали молодоженов.
Свадьба в госпитале. Сегодня в Киеве поженились раненный разведчик Борис Бас и его невеста с Донбасса Анна Ковалева. Брак запланировали на июль еще год назад и решили — даже тяжелые травмы от мины — не повод отказаться от церемонии, колец и торта. Пригласили побратимов, родственников и, конечно же, других раненых из палаты жениха.
О том, как все происходило — 20 июля в говорится в сюжете ТСН.19: 30.
В клуб военного госпиталя столицы сегодня на свадьбу ехали гости. Молодожены — Борис и Анна.
На подготовку к свадьбе было минимум времени. Здесь все, как обычно — цветы, каравай, еще и привезенный волонтерами белый торт.
Только один нюанс — жених, Борис, начал подниматься с постели только за три дня до церемонии.
Когда война в Украине только началась, он пошел учиться в военный лицей. В 2016 году поступил в академию учиться на разведчика.
Два года назад встретил свою Анечку. Девушка с Донбасса приехала отдохнуть в Одессу. Год назад молодой офицер предложил любимой пожениться. За месяц до запланированной свадьбы Боря получил ранение под Марьинкой.
Он подорвался на мине, у него ранен глаз, множественные осколки лица, ног и неполная ампутация кисти.
Но Аню Борины за ранения не отпугнули. А Борис, хотя его травмы и серьезные, армию оставлять не планирует. В планах Ани — просто быть рядом.
"Взять его за руку и никогда не отпускать", — признается девушка.
Это уже 14 свадьбы, которую празднуют в военном госпитале, так как когда-то здесь была церковь, где также венчали молодоженов.
В госпитале уверяют — такие церемонии улучшают здоровье раненных — любовь лечит.
Кроме родственников и друзей среди гостей свадьбы — соседи по палате. У Леонида тоже повреждена взрывом нога, но нарядная вышивка и здоровенный букет. Николай — на костылях. Его тоже лечит любовью любимая Ольга.
Молодожены во время торжества сидят. Да, левая рука молодого сильно повреждена, но на правой теперь кольцо. Супружескую клятву дают прямо в эфире ТСН.
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