В Вооруженных силах рассказали о способах использования дронов и ракет армией РФ

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорит, что армия Российской Федерации для атак чаще в дневное время использует ракеты, беспилотники преимущественно запускают в темное время — с 23:00-00:00.

Об этом Игнат рассказал в эфире телемараона.

"Хотя иногда и сочетают. Ночью их (беспилотники — Ред.) выгоднее запускать, потому что радиолокационно они видимы, но визуально к ним привязки нет. Поэтому их сбивать стрелковыми средствами — пулеметами и зенитными пушками — фактически невозможно", — пояснил представитель Воздушных. сил.

По словам Игната, если в РФ из Ирана уже поступила новая партия дронов, то их уже применяют. В настоящее время вражеская армия использует крылатые ракеты воздушно-морского и наземного, а также "Искандеры" — оперативно-тактические ракетные комплексы.

Напомним, ранее Игнат рассказал, что новую систему ПВО Patriot Украина будет использовать для российской авиации, обстреливающей ракетами наше государство. С американской системы ПВО ВСУ не будут сбивать иранские дроны.

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