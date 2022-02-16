В восточной Европе могут появиться новые боевые подразделения НАТО

В Альянсе пока не заметили никаких признаков деэскалации у границ Украины.

В среду, 16 февраля, министры обороны стран НАТО собирались в Брюсселе, чтобы обсудить один из крупнейших кризисов безопасности в Европе. К заявлениям об отводе российских войск от границ с Украиной в Альянсе относятся достаточно скептически и ждут реальных доказательств деэскалации.

Об этом говорится в прямом включении из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе корреспондентки "Радио свобода" Зоряны Степаненко в сюжете ТСН.18:30.

После завершения встречи министров обороны стран-членов Альянса, на которой рассмотрели возможность отправить в восточную Европу новые боевые подразделения, генсек Йенс Столтенберг, общаясь с журналистами, подчеркнул, что НАТО России не угрожает. Напротив – Альянс готов продолжать диалог.

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Союзники говорят, что наблюдают обнадеживающие сигналы во взаимности этого желания из российской столицы. Но не видят никакого отвода войск от рубежей Украины, декларируемого Москвой. Генсек НАТО говорит, что на Западе нет уверенности в том, что может случиться в ближайшие дни.

"Никакого признака деэскалации на местах мы не видели. НАТО не является угрозой России, и мы остаемся готовы к диалогу и поиску дипломатического пути вперед. Мы полагаемся на лучшее развитие событий, но должны быть готовы и к худшему. Мы сделаем все необходимое, чтобы защитить всех союзников", — подчеркнул Йенс Столтенберг.

Альянс не хочет отвода войск на словах, а требует доказательств.

На таких же позициях, ссылаясь на информацию от НАТО, стоят лидеры Европейского Союза. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к бдительности и подчеркнула, что ЕС хочет от России реальных поступков, которые подтвердят ее намерения свернуть на путь дипломатии.

“Евросоюз и его трансатлантические партнеры объединены вокруг этого кризиса, и наш призыв к России полностью прозрачен: не выбирайте войну. Путь сотрудничества между нами возможен”, — заявила она.

Дипломатия, подготовка санкций и поддержка Украины – вот три направления, по которым сейчас работает Евросоюз. Президент Евросовета предложил провести конференцию доноров - стран, которые помогают Украине - и обсудить ее экономическую устойчивость.

В четверг, 17 февраля, у лидеров стран ЕС состоится саммит. В эпицентре внимания должна быть Африка, но отдельно — обсудят также возможную российскую угрозу.

Завтра также продолжится встреча министров обороны в НАТО. По Видеосвязи к ней присоединится глава украинского оборонного ведомства.

Министры обороны стран НАТО сейчас собираются в Брюсселе

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