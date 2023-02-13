В восторге от технических возможностей этой техники: первые впечатления украинских танкистов о "Леопардов"

Пока ТСН не удалось пообщаться с украинскими танкистами, но от инструкторов известно, что они увлечены эргономичностью и инженерными решениями "Леопарда".

Полигон в польском Свентошуве, где проходит тренировка украинских военных, которые учатся управлять современными танками "Леопард-2", сегодня посещает президент Польши, говорится в ТСН.

Здесь более полутора десятков "Леопардов-2" и уже неделю украинские танкисты здесь учатся ими воевать. Тренируется 21 экипаж, а это 105 человек. График тренировок довольно традиционный — сначала теоретические занятия, далее на симуляторах, потом работа в поле и напоследок польские и канадские инструкторы проверят приобретенные умения.

“Тренировка украинских танкистов выглядит так же как тренировка польских, единственное отличие это время, интенсивность учений. Польских танкистов мы учим два месяца, с понедельника по пятницу по 8 часов ежедневно. Зато украинских тренируем в течение месяца 6 дней в неделю, в субботу тоже и это ежедневно по 12 часов и даже больше. Это опытные танкисты, ранее работавшие на танках, они много знают и задают много вопросов, они увлечены техническими возможностями этой техники”, — говорит инструктор центра тренировок 10 танковой бригады Кшиштоф Серацки.

Пока ТСН не удалось пообщаться с украинскими танкистами, но от инструкторов известно, что они увлечены эргономичностью и инженерными решениями "Леопарда" и тем, что в нем внутри много места. Часть из этих танков, которые есть на учебе, поедут в Украину, но сколько именно и когда точно - пока неизвестно.

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