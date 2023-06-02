В воздухе Киева много озона и серы: как на его качество влияют ракетные удары России

Киевляне снова обсуждают в социальных сетях состояние воздуха в столице. В течение недели с 22 по 27 мая выявлено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций диоксида азота в 5 раз. Также по сравнению с предыдущей неделей повысился уровень загрязнения формальдегидом. Пользователи социальных сетей пишут, что испытывали в воздухе неприятный едкий запах. Некоторые связывают это со взрывами ракет во время ракетных ударов врага по столице.

Сайт ТСН.ua выяснял, чем именно был загрязнен воздух в городе и связано ли это с частыми ракетными обстрелами, которые совершает враг.

В Управлении экологии и природных ресурсов КГГА напомнили, что мониторинг качества атмосферного воздуха в Киеве осуществляется с помощью 7 референтных пунктов наблюдения. Управление в режиме реального времени освещает информацию о состоянии качества воздуха на онлайн-карте и мобильном приложении "Киев цифровой".

Общий индекс качества воздуха CAQI (Common Air Quality Index) формируется автоматически на основе показателей нескольких загрязнителей:

PM2.5 и PM10 (доля пыли)

SO2 (диоксид серы)

NO2 (диоксид азота)

O3 (приземный азот)

CO (оксид углерода)

Пункты наблюдения размещены:

Дарницкий район – улица Архитектора Вербицкого, 26

Днепровский район – улица Харьковское шоссе, 7/1

Шевченковский район – улица Щусева, 20

Подольский район – улица Туровская, 28

Подольский район – проспект Правды, 64-г

Голосеевский район – улица Китаевская, 22

Святошинский район – проспект Берейстейский, 97

В Управлении экологии и природных ресурсов отмечают, что, начиная с 22 по 27 мая текущего года, общий индекс качества воздуха в столице на протяжении 94,2% времени был низким, то есть воздух имел незначительный уровень загрязнения.

Диоксид азота – где было превышение

Вместе с тем специалисты фиксировали локальные превышения среднесуточных предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, утвержденных приказом Минздрава Украины от 14 января 2020 года №52.

"В частности, превышение 25 мая среднесуточных концентраций диоксида азота, в долях предельно допустимых концентраций, зафиксировано пунктом наблюдения, расположенным на проспекте Берейстейском, 97 в Святошинском районе. Среднесуточная концентрация в день превышения составляла 0,042 мг/м³ при предельно допустимой среднесуточной концентрации диоксид азота 0,040 мг/м³. Других превышений предельно допустимых среднесуточных концентраций диоксида азота в период с 22 по 27 мая управлением не фиксировалось", — пояснил нам Владимир Дундар, заместитель начальника управления, начальник отдела охраны окружающей среды и оценки влияния на окружающую среду.

Где в воздухе было много диоксида серы

В период с 22 по 27 мая на пунктах наблюдения, расположенных на Харьковском шоссе в Днепровском районе и на улице Архитектора Вербицкого в Дарницком районе, управлением фиксировалось превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций диоксида серы.

Так, на пункте наблюдения в Днепровском районе на Харьковском шоссе 22 мая показатели составляли 0,132 мг/м³, 24 мая – 0,130 мг/м³, а 26 мая – 0,095 мг/м³, при предельно допустимой среднесуточной концентрации диоксида серы – 0,050 мг/м³.

Озон зашкаливал во всех районах

Как и на прошлой неделе, управлением в период с 22 по 27 мая всеми пунктами наблюдения фиксировалось превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций озона.

"Превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций озона фиксировались в 1,4 -2,9 раз. Следует напомнить, что предельно допустимая среднесуточная концентрация озона составляет 0,030 мг/м³", — отмечает Владимир Дундар.

Специалист напоминает, что озон в приземном слое атмосферы образуется в результате реакции под действием солнечного света оксидов азота и легких органических веществ, поступающих в воздух от автотранспорта и промышленных предприятий, что является возможной причиной превышения среднесуточных предельно допустимых концентраций.

Высокие уровни загрязнения приземного слоя воздуха озоном фиксируют в теплое время года, когда много солнечных дней. Повышение концентрации озона также возможно связано с метеорологическими условиями – долгий период держится высокая температура воздуха, отсутствие дождей, а также в условиях интенсивного трафика автотранспорта.

Ракетные удары по городу – как влияют на качество воздуха

По другим вредным веществам в воздухе с 22 по 27 мая превышений в столице не было зафиксировано, а радиационный фон в течение указанного периода был в норме.

"Учитывая вещества по которым зафиксированы превышения, а также временные промежутки в которых фиксировались такие превышения, можно сделать вывод, что превышения не связаны с ракетными ударами врага. Следует отметить, что в случае превышения общего индекса качества воздуха до нормализации ситуации с воздухом рекомендуется воздержаться от проветривания помещений и физической активности на открытом воздухе”, – предупреждает Владимир Дундарь.

Ранее сайт ТСН.ua сообщал об аномальном нашествии комаров, которое фиксируется в нескольких регионах Украины.

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