"В воздухе веет миллиардами": Сеть взбудоражили слова Зеленского о соцпомощи беженцам, которая должна поступать в бюджет Украины

Сеть всколыхнуло заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что было бы лучше, если бы европейская соцпомощь для беженцев приходила в бюджет Украины.

ТСН.ua разбирался, что же предложил Зеленский, и собрал реакцию пользователей соцсетей.

Что сказал Зеленский

О финансовой европомощи

Президент Владимир Зеленский выступает за то, чтобы финансовая помощь от других стран для украинских беженцев поступала в бюджет государства, после чего Украина сама распределяла бы эти деньги между людьми. Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

Также читайте В МИД Польши призывают готовиться к возможной новой волне беженцев из Украины

Журналистка в разговоре с Зеленским обратила внимание, что только в Германию из Украины выехали около 200 тыс. мужчин призывного возраста. Она спросила, не следует ли немецкому правительству подумать о сокращении соцпомощи таким мужчинам, чтобы сэкономленными деньгами поддерживать Украину.

"Если правительство хочет помогать украинцам, то есть такой момент – например, какой-то человек уехал и находится за границей, и получает поддержку от Германии. И мы благодарим за то, что вы поддерживаете наших граждан. Но бывает так, что этот человек получает поддержку и от вас, и от нас. Ну, так бывает. Я сейчас не о наших украинцах в Германии. Я вам обобщаю это. И поэтому я всегда говорил, что для нас гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, давая деньги в бюджет Украины, а потом Украина уже бы перераспределяла эти деньги в зависимости, где находится этот человек”, – выразил свою позицию Зеленский.

Об украинских деньгах – в Европе

Зеленский отметил, что н

на сегодняшний день часть украинских денег осталась в Европе, ведь их вывозили туда люди, которые бежали из дома от войны. Затем Европа начала поддерживать Украину на своей территории, и все деньги, которые шли на поддержку украинцев, оставались за границей в экономике того или иного государства.

"Деньги наши уехали, а европейские деньги оставались там, где остались граждане Украины. Вне территории Украины. Нет у меня никаких вопросов (в этому – ред.). Просто хотел бы, чтобы мы обратили на это внимание. Когда весь мир говорит о финансовой поддержке украинцев, то я хотел бы обратить внимание, где остается большинство этих денег", – объяснил президент.

Он также сказал, что решение по поводу поддержки украинцев – это личное решение немцев и их государства.

К слову, по состоянию на конец октября 2023 временное убежище в Европейском Союзе получили 4,24 млн беженцев из Украины.

Реакция соцсетей

Макроэкономист, главный экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар

Михаил Кухар убежден, что Владимир Зеленский может совершить роковую ошибку, и, чтобы ее избежать, "нужно к людям относиться, как к людям…".

"Как я уже неоднократно повторял, не совершать роковых ошибок, не принимать законы, которые возмущали бы широкие слои общества очень просто: нужно поставить себя на место тех, кого касается закон и задать себе вопрос: этот закон расширяет права и свободы людей? Делает их жизнь проще? Упрощает бюрократические препятствия в общении с государством, с налоговой?

Или наоборот: сужает права и свободы, усложняет бюрократические процедуры общения с государством, порождает трудновыполнимые нормы и правила, подвергая опасности массового нарушения и уклонения от действия новых законов или правил?

Не делать роковых ошибок действительно очень просто: нужно к людям относиться, как к людям…"

Финансовый аналитик, руководитель аналитической контент-группы в Forex Club Андрей Шевчишин

Андрей Шевчишин убежден, что перечислять можно только прямую финансовую помощь, все остальное нереально.

"Не представляю себе такого межправительственного соглашения, где финансовая помощь на беженцев перечисляется в страну, откуда эти беженцы прибыли".

Перечислять можно только прямую финансовую помощь, все остальное невозможно.

Не знаю такой исторической аналогии, где помощь перечисляется не в средние страны использования. А вот наоборот – вознаграждение беженцам, чтобы они съехали, достаточно популярно.

Для Украины это рычаг для снижения внутренних выплат и соответственно экономии бюджета (где речь идет о двойной помощи – и за рубежом, и в Украине), это возможный рычаг для манипуляций для возвращения людей в Украину, это еще финансовый интерес от размещения средств на своих счетах и возможных операций с ними. Или просто комиссий на транзакции".

Журналист Владислав Бовсуновский

Владислав Бовсуновский сравнил заявление Зеленского о беженцах со схемами гоголевского Чичикова. И добавил, что в воздухе "веет миллиардами".

"Заявление Зеленского о беженцах и схемах Чичикова (Гоголь) — что общего?

Известный литературный герой Гоголя придумал схему обогащения на записях о людях в реестре. Суть следующая. Для заселения нынешней Херсонщины во времена царской России выделялись субсидии на господ в соответствии с количеством крепостных. Идея заключалась в том, что для экономии средств перепись крепостных крестьян проводилась раз в 10 лет, а помощь в соответствии с количеством людей оказывали сразу. То есть, скупив реестровые записи, можно было получить землю, заявить, что все крепостные умерли, а землю продать.

Тезис Зеленского о том, что стоит передать средства на содержание людей в опасных для них местах его подчиненным, очень похож. Ведь страны ЕС уже выступают основными донорами государственного бюджета, а тут еще могут на людей выделять — подушно. Поскольку война, смертность велика. Реестры находятся под контролем абсолютной власти Зеленского. Делать переписи сложно. Ну, вы поняли – в воздухе веет миллиардами".

Народная депутат, представительница "Европейской солидарности" в Комитете нацбезопасности Ирина Фриз

Ирина Фриз убеждена, что если власть хочет вернуть людей обратно в Украину, то в первую очередь нужно создать условия для жизни, мотивационные факторы, поощрение, а не продуцировать отношение к украинцам, как к крепостным.

"Предложение президента Зеленского о поступлении иностранных средств, которые являются помощью украинским беженцам, в государственный бюджет — является ошибочной идеей его окружения, которая дискредитирует не только его, но и государство и украинцев в целом. Это заявление является эхом скандальной недавней реплики от советника ОП относительно прекращение выплаты беженцам с целью их побуждения к возвращению из-за границы.

Всем известен факт, что миллионы украинцев вынуждены были покинуть свои дома и уехать за границу. У кого-то не осталось жилья, работы, кто-то не видит возможности существования в Украине во время военного положения.

Основная часть беженцев – это женщины с детьми и пожилые люди. Часть из них уезжали из оккупированных Мариуполя, Херсона, Бахмута и других городов. Некоторые из этих городов были захвачены в первые дни полномасштабного вторжения, другие разрушены в результате зверст россиян.

Идея президента – нелогична и нереалистичная. Партнеры не понимают такие заявления, а беженцы, особенно те, кто потерял все на оккупированных территориях или во время обстрелов, видят, что государству безразличны их проблемы.

С технической точки зрения – речь идет о желании властей взять "в обращение" еще одно направление денежных средств наших партнеров, которое имеет целевую направленность – поддержку украинских беженцев за рубежом. На фоне периодических вопросов со стороны партнеров относительно целевого использования финансовой помощи Украине такая идея алогична. Ведь деньги на поддержку нашим беженцам предоставляют страны пребывания согласно их регистровым данным и фактически эти деньги остаются в этих государствах.

Количество легальных беженцев за рубежом отражено как в общих сведениях международных институций, так и в базах Государственной пограничной службы, а следовательно, нет никаких проблем урегулировать вопрос по избежанию двойного выделения помощи внутри страны из-за верификации информации из ГПСУ и Минсоца.

Поэтому, будь политическая воля для наведения порядка внутри Кабмина, то манипулятивный вопрос выплат вообще бы не поднимался. А так, есть четкий, ошибочный по содержанию месседж от главы государства, который сто процентов повысит градус антиукраинских настроений налогоплательщиков у наших партнеров. В таком сценарии заинтересована страна-агрессор, он направлен на разрушение единства и солидарности поддержки Украины и украинцев.

Если власть хочет вернуть людей обратно в Украину, то в первую очередь нужно создать условия для жизни, мотивационные факторы, поощрение, а не продуцировать отношение к украинцам как к крепостным".

Что предшествовало

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины и бывший нардеп Сергей Лещенко заявил, что европейским странам лучше остановить помощь украинским беженцам, чтобы они вернулись домой.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЕС продлил временную защиту для беженцев из Украины: что это значит?

Читайте также: