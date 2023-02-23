В Воздушных силах рассказали, что сбивали в небе над Киевщиной сегодня

В Воздушных силах ВСУ прокомментировали взрывы в Киеве, произошедшие 23 февраля.
Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал информацию о взрывах, которые слышали жители Киева и области, и объяснил, что ПВО отработало по вражескому БПЛА.
Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.
"Это была боевая работа по вражескому разведывательному БПЛА", — сообщил Игнат.
По его словам, информация о том, удалось ли сбить вражеский беспилотник, появится позже.
Напомним, сегодня, 23 февраля, в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Впоследствии местные сообщили о звуках взрывов. По информации Киевской ОВА, в столице работала ПВО.
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