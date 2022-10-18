В Воздушных силах спрогнозировали, когда смогут полностью закрыть небо над Украиной: "Уйдут годы"

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что для полного закрытия неба Украине необходимо несколько лет.

Об этом он сообщил в совместных проектах "Разговоры о важном" "Завтраке с 1+1" и ТСН.ua.

"Территория Украины — очень большая. Президент Украины ранее озвучивал, что мы можем закрыть только 10%. Перекрыть небо теми средствами противовоздушной обороны, которые есть на вооружении, — это ЗРК "Бук М1" и "С-300", сейчас невозможно. Это зенитные ракетные комплексы среднего радиуса действия. Это 40 км — "Бук" и 70 км — "С-300".Расставить их, чтобы перекрыть всю территорию, к сожалению, сейчас это невозможно, потому что нет столько огневых средств. Поэтому сегодня перекрываются те направления истребительной авиацией, где меньше средств ПВО.Также созданы мобильные группы по ПЗРК.Нужно существенно больше средств.Чтобы полностью перекрыть все небо, так уйдут годы.Мы не можем одномоментно перекрыть такую обширную территорию.Если будут самолеты западного производства, что существенно поможет, но на то, чтобы они тоже пришли к нам, требуется существенный отрезок времени", — отметил он.

Игнат подчеркнул, что воздушные силы нуждаются в средствах ППП не только среднего радиуса действия, но и большого. В частности, мечтой являются комплексы Patriot, которые могут работать и по баллистическим ракетам.

Когда в ВСУ могут появиться истребители F-15 или F-16

Истребители F-16 и F-15 могут существенно переломить ход войны и намного улучшить ситуацию на поле боя для Украины. Об этом ранее заявил военный эксперт Петр Черник.

Украина сможет получить самолеты F-16 через два-три года после принятия политического решения об их поставке. Такое заявление сделал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Геккер. Он объяснил, что все из-за сложностей: обучения и материально-технического вопроса.

В то же время, военный эксперт Олег Жданов считает, что американские истребители F-15 или F-16 могут появиться в Воздушных силах ВСУ уже зимой. Также он добавил, что украинские пилоты проходят тренировки для полетов на амкриканских истребителях.

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