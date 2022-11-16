В ВР дали неутешительный прогноз по стабилизации энергосистемы: "На восстановление нужны недели или даже месяцы"

"Нам нужно быть готовыми к тому режиму, в котором жили на прошлой неделе", - призывал Герус.

Народный депутат Андрей Герус считает, что на стабилизацию энергосистемы Украины могут уйти недели, а то и месяцы.

Такое мнение нардеп, глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус высказал в интервью ТСН.ua.

"Если брать вчерашние обстрелы, то сегодня ситуация лучше, а завтра-послезавтра будет еще лучше. Если сравнивать, что было у нас пять дней назад, то немного сложнее ситуация. Есть определенные подстанции, на которых сгорели трансформаторы. На восстановление нужно время, которое измеряется неделями или месяцами. Нам нужно быть готовыми к тому режиму, в котором жили на прошлой неделе. Но опять же, энергетики делают все возможное и выполняют ремонтные работы максимально быстро, чтобы ситуацию улучшить", — сказал Герус.

Он отметил, что если бы сейчас была весна, то с большой вероятностью отключений можно было бы избежать, потому что не было бы перегрузки энергосистемы.

"А поскольку ноябрь, приближается декабрь, то нагрузка на систему вырастет. И какие-то определенные отключения будут. Надеемся, что они будут недолгими и не будут нести критического эффекта", — рассказал он.

Последствия ракетного обстрела России

В Министерстве энергетики ракетный удар 15 ноября назвали самым массированным с начала войны. Глава ведомства Галущенко сообщил о попадании по всей энергосистеме: как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии. После этого были введены аварийные отключения света.

В "Укрэнерго" предупредили, что нужно быть готовым к существенным перерывам в энергоснабжении и иметь необходимый запас воды, держать заряженными все устройства и павербанки.

После ракетных ударов восстановление некоторых объектов энергетики может занять до двух недель в зависимости от степени разрушений. Об этом сообщили в Офисе президента.

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