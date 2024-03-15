В ВСУ будут набирать по-новому: что изменилось и чего ждать мужчинам?

Всего четыре шага и ты в ВСУ – Минобороны презентовало новые правила рекрутинга в армию. Все только по взаимному желанию. Без так называемой "кроткий" мобилизации от ТЦК. Хотя, посетить военных и ВЛК таки придется. Как работает новый алгоритм рекрутинга в ВСУ, говорится в эксклюзиве Виктории Панченко TSN.UA.

Все для военнообязанных

Минобороны представило новые правила рекрутинга в ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 14 марта.

"Алгоритм призван заменить устаревшие подходы — понятным механизмом добровольного присоединения к военной службе через центры рекрутинга и онлайн", — говорилось в сообщении.

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Все для людей, как говорится. А другими словами – если вам не нравится "ласковая" мобилизация, которую мы все с вами наблюдаем каждый день на улицах, в торговых центрах и даже домах военнообязанных, то приходите сами. Все же лучше пообщаться с приветливыми рекрутерами, которые будут вам улыбаться, разложат службу в армии "по полочкам" и разрисуют разноцветными красками. Потому что это выглядит действительно привлекательно.

Всего четыре шага

Яркая графика алгоритма рекрутинга в ВСУ от Минобороны говорит сама за себя. Гражданину нужно пройти всего четыре этапа, среди которых:

1. Выбор должности и части;

2. Собеседование и коммуникации с воинской частью;

3. Оформление в ТЦК СП;

4. Направление для прохождения военной службы.

На первый взгляд, все выглядит очень просто и удобно. Но давайте остановимся на каждом этапе более подробно. Первое, что нужно сделать – это избрать должность и воинскую часть. Сразу возникает вопрос – где это искать?

Оказывается все просто. Кандидат может выбрать свободную должность и соответствующую воинскую часть в центрах рекрутинга на базе ЦНАПов, онлайн-платформах, сайтах воинских частей, рекрутинговых центрах отдельных воинских частей или ТЦК и СП. И действительно, такие вакансии существуют. На популярном сайте работы сразу выбивает несколько предложений для операторов БПЛА. Но на этом предложения не заканчиваются. Потому что в армии нужны разные специальности. Так что выбор за вами!

С должностью определились. Далее следует пообщаться с представителями воинской части. Это так называемое собеседование с работодателем. Кстати, вы можете сделать это вместе с рекрутером, который проследит по поводу правильности ведения собеседования. А потом уже будут проверять вашу физическую подготовку и проведут психологически диагностическое тестирование.

В результате такой коммуникации формируется рекомендательное письмо. В нем будет указано, входит ли воинская часть в список приоритетного комплектования. При наличии в/ч в списках приоритетного комплектования рекомендательное письмо становится обязательным к учету при дальнейшем оформлении человека.

“Если часть не входит в список приоритетного комплектования, перед выдачей рекомендательного письма лицу, которое намерено заключить контракт, в/ч должна согласовать привлечение именно этого кандидата с высшим командованием. Тогда рекомендательное письмо будет обязательным для дальнейшего учета при оформлении такого лица”, – объяснили в Минобороны.

Наличие воинской части в списке приоритетного комплектования можно узнать в центрах рекрутинга, рекрутеров и ТЦК СП. Также пока, без этого последнего заведения, к сожалению, никак не обойтись. Кандидат (как по мобилизации, так и по контракту) должен посетить ТЦК и СП для уточнения учетных данных, прохождения ВЛК, прохождения профессионального отбора и формирования личного дела.

Как видим, некоторые этапы дублируются, но есть, что имеем. Мобилизационный законопроект еще рассматривается в парламентском комитете. В лучшем случае проголосуют его во ВР во втором чтении только в конце марта. Но вернемся к процедуре рекрутинга. Если в ТЦК будет определено несоответствие кандидата на избранной должности, то ему приоритетно предложат другие должности в этой воинской части.

Если у кандидата есть опыт прохождения военной службы в течение последних 10 лет и отобран по прямой ВУС (военно-учетной специальности), то он направляется непосредственно в определенную часть. Если же такого опыта нет или кандидат отобран не по прямой ВУС – его направляют в соответствующий учебный центр.

Примечательно, что отобранный рекрутируемый личный состав после завершения подготовки в учебных центрах не будет направлен в другие воинские части.

Рекрутинг не равняется мобилизация

Здесь вроде бы все хорошо. Не умеешь руководить БПЛА – научат, не умеешь стрелять – научат. Но если претендентов на одну вакансию будет несколько – что тогда? Вопрос остается открытым. Конечно, от первых шагов в рекрутинге есть "определенный оптимизм", но о результатах говорить рано. Рекрутинг не может заменить мобилизацию в Украине. Об этом сказал начальник управления прессы и информации Министерства обороны Илларион Павлюк в эфире Радио Свобода.

"Важно отдавать себе отчет, что рекрутинг не должен быть вместо мобилизации. Рекрутинг – это способ улучшить сервис для граждан, которые готовы присоединиться к ВСУ. Рекрутинг не создан для того, чтобы кто-то не пошел в армию. Он создан для того, чтобы те, кто хочет идти в армию, получили лучшие условия, более понятный путь, возможность выбора. Это не значит, что мы не будем мобилизовывать, это не значит, что у всех остальных нет этой обязанности", – сказал Павлюк.

Также Павлюк напомнил, что защита страны – это конституционная обязанность каждого.