В ВСУ может появиться больше новых уникальных дронов: что известно

Дрон / © ТСН

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В украинской армии должно быть еще больше дронов на оптоволокне. Эти системы уже называют основной тенденцией войны этого года. Потому что такие беспилотники абсолютно устойчивы к РЭБу. И именно они стали одной из причин потери наших позиций на Курщине. Украинские конструкторы взялись наращивать изготовление оптоволоконных систем для Сил обороны. И одни из первых изобретений представили на площадке «Брейван».

Об этом говорится в материале специального корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

Корреспондент ТСН побывала на закрытой выставке оптоволоконных систем. Ее место проведения - секретное место в чистом поле, подальше от застроек. Десятки производителей и изобретений и еще больше военных, которые приехали с фронта.

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Простым языком дрон на оптоволокне - это FPV-дрон на проводе. Это делает нашу птичку абсолютно неуязвимой к любым средствам радиоэлектронной борьбы россиян. Вот так это работает на фронте.

Выставка дрона / © ТСН

Таких оптоволоконных систем на выставке с десяток модификаций. Это то, что делают частные производители-конструкторы из подручных материалов за копейки и то, что позволяет беспрепятственно уничтожать российскую технику на миллионы.

Хоть корпус у каждого свой - сердцевина у всех одинаковая - оптоволокно. Длиной от 10 до 20 километров. Именно на такое расстояние дрон может отлететь от пилота. Чем дальше, тем лучше - говорят военные. Командир полка «Рарог» из проекта «Линии дронов» как раз приехал выбрать как можно больше таких средств. Говорит, в окрестностях Часового Яра, где работает Рарог это очень нужная вещь.

«Мы получили нормальное средство. Я более чем уверен, что оно зайдет. Недавно мы тестировали похожий и одна из БМД-2, которая была уничтожена «Рарогом» в Часовом Яру, была уничтожена на оптоволоконной системе. Поэтому мы хотим масштабироваться в этом направлении. По принципу противотанковых подразделений», говорит Хасан.

Наряду с беспилотниками, работающими в небе - наземные роботизированные комплексы. Тоже на оптоволокне. Такой робот уже работает на Покровщине, говорит производитель. Помогает вытаскивать раненых и доставлять в окопы боеприпасы. То есть он уже заменил на линии фронта солдат.

На выставке свои услуги предлагает школа «Дронариум». Общественной организации, которая учит военных пользоваться новинками техники. Потому что пока полеты на оптоволоконных системах не является частью БЗВП для мобилизованных.

Дата публикации 09:29, 02.04.25 Количество просмотров 22 Новое оружие для ВСУ: Украина начала изготавливать дроны на оптоволокне

Государство выделяет деньги подразделениям на закупку таких систем - говорят военные. И все эти производители уже проходят сертификацию от Министерства обороны, чтобы военные части смогли покупать эти изделия. Процесс производства, а значит и количество изделий очень часто зависит от импорта. Потому что если корпус оптоволоконной системы можно сделать из украинских материалов, иногда напечатанных на 3Д-принтере, то само оптоволокно - китайского производства. Хоть оно и напоминает рыбацкую леску, но в десятки раз прочнее ее и вообще не производится в Украине.

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