В ВСУ объяснили, как затяжная война в Украине может повлиять на российскую армию

Глобально, геостратегически и геополитически затяжная война в Украине играет против РФ.

Затяжная война с Украиной в любом случае будет играть против России.

Такое мнение высказал спикер группировки войск "Восток" Сергей Череватый в интервью ТСН.ua.

"Просто нам жалко своих людей и ресурсы. Но если брать глобально, геостратегически, геополитически, то конечно это против них. Санкции начинают действовать поэтапно и с каждым месяцем, все больше будут ощущаться. С каждым "грузом 200", особенно в городах, будет ощущаться. С каждым поражением это будет ощущаться. Все это будет влиять на общественные настроения даже в такой тоталитарной стране как Россия", — говорит Череватый.

Он не исключает, что в России из-за этих факторов может возникнуть системный кризис.

"Поэтому я убежден, что затяжная война – не в пользу России", – подытожил Череватый.

Ранее Сергей Череватый рассказал, действительно ли 93-я бригада выходит из Бахмута.

Напомним, Путин 7 декабря заявил, что война в Украине может затянуться на длительный срок. Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что Путин готовит россиян к затяжной, изнурительной войне в Украине. Политолог Владимир Фесенко считает, что, говоря о затяжной войне, Путин блефует и хочет договориться с Западом.

Военный эксперт Иван Ступак заявил, что России не хватит ресурсов для ведения затяжной войны.