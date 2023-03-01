В ВСУ рассказали, изменили ли россияне тактику по атакам по Украине дронами и ракетами

Ранее российские войска после атаки дронов запускали ракеты по Украине. В последние дни этого не происходило. Впрочем, это вовсе не означает, что россияне сменили тактику. Есть ведь запуски ракет, работает ДРЛО, вражеская авиация.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Тактика как была — так и есть. Меняются временные промежутки, меняется пора суток, количество баражирующих боеприпасов. Поэтому все, что происходит сейчас, не является чем-то новым. Потому что с начала агрессии эти самолеты, в частности ДРЛО, летали и на Восточном направлении, и на Южном, и на Северном. Сейчас мы говорим об этом чаще, потому что уже каждое СМИ и люди стали по-своему экспертами в этой области", — отметил представитель Воздушных сил.

Игнат отмечает, что враг ничего не меняет. Впрочем, остается вопрос, сколько сил и средств у него осталось для того, чтобы наносить воздушные дальнобойные удары из высокоточного оружия.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 1 марта атаковали территорию Украины дронами-камикадзе. Беспилотники двигались с севера. Взрывы раздались в Полтавской области. Украинские защитники сбили до пяти БПЛА.

Представитель Юрий Игнат Воздушных сил ВСУ увидел, почему россияне запускали иранские беспилотники именно над Полтавской областью. По его словам, Россия сейчас применяет иранские дроны, чтобы выявить и истощить ПВО Украины.

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