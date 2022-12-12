В ВСУ рассказали о ситуации на южном направлении и угрозе атаки дронов из Азовского моря

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, какая ситуация сейчас на южном направлении и предупредила об опасности запуска вражеских дронов с Азовского моря.

Об этом она рассказала 12 декабря в эфире телемарафона.

Так, по ее словам, ситуация на южном направлении остается напряженной. "Ситуация на южном направлении фронта достаточно напряженная, враг продолжает коварные обстрелы правобережья, продолжают бить и по Херсону, пригородам и другим населенным пунктам, которые расположены возле воды, а также и глубже – в районе Чернобаевки и глубже – до 15-20 км вглубь. Поэтому нужно быть очень внимательными", — отметила она и добавила, что, несмотря на действия врага, ВСУ также продолжают истощать врага на левом берегу.

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В то же время Гуменюк предупредила об опасности запуска дронов-камикадзе из Азовского моря. "Угроза остается, поскольку погодные условия не критичны. Они (ред. — иранские дроны) не боятся конкретно температуры, более критичны для них перепады температуры, а также порывистый ветер. Надеемся, что шторм им повредит", — сказала она.

Атака иранскими дронами

Стоит отметить, что на прошлой неделе после довольно продолжительного перерыва РФ снова начала атаковать Украину иранскими дронами-камикадзе. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что оккупанты их запускают с акватории Азовского моря — с восточной части Азовского моря, Краснодарского края.

Напомним, что в ночь на 10 декабря российские оккупанты атаковали иранскими дронами южные области Украины. Многие Shahed-136 удалось сбить. Однако было попадание в объекты энергетики, в частности, в Одессе, где сложилась очень критическая ситуация со светом.

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