"В ВСУ — снарядный голод!": боец "Азова" рассказал о критических проблемах украинской армии

В Вооруженных силах Украины часто бывают ситуации, когда оружие есть, а снарядов к нему нет, и наоборот. А некоторые командиры отдают нелогичные приказы. Это все завязывает руки бойцам и мешает результативно воевать.

Об этом боец 12-й бригады Национальной гвардии "Азов" на позывной "Нико" рассказал в эксклюзивном интервью для TSN.UA.

“У нас (в Украине – ред.) я не проходил базовый курс. Но после того, как мы вернулись с Британии, еще некоторое время находились на территории учебного центра. К нам привезли мобилизованных, которые ни разу в руках не держали оружие. Мы занимались с ними по программе, по которой сами занимались в Британии. Но пока не приехал один дядя из штаба и не сказал: вот книга, и нужно заниматься только по книге, и воевать надо тоже по книге. Хотя мы проходили обучение не по книге, там была разработана индивидуальная программа для выполнения боевых задач на территории Украины", – говорит Нико.

По словам военного, в ВСУ есть такие бригады и подразделения, у которых есть совковщина.

“Это нам связывает руки. В некоторых ситуациях мы можем импровизировать, добавлять свое, двигаться так, как мы считаем нужным", – рассказал "Нико".

Кроме того, в ВСУ есть большой снарядный голод, говорит военный.

“Или действительно не хватает у нас снарядов или они предоставляются на какие-то определенные цели. Недавно я общался со своим побратимом, он в расчете артиллерии и был на командном пункте на Лимане. И дают снаряды под какое-нибудь оружие: вот тебе десять снарядов и десять целей. В другой раз ребята понимают, что они с первого выстрела не поразят цель и не используют эти боеприпасы, а используют их для того, чтобы прикрыть ребят в пехоте. Иногда выходит вот так. Потому что у нас действительно очень большой снарядный голод. И бывает такое, что Франция поставила нам какие-нибудь пушки. Но пушки есть, а снарядов к ним нет или наоборот. Нам их поставили, а мы их не можем использовать”, – рассказал "Нико".

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео ЭПОХА ВОЙН НАЧАЛАСЬ! Следующему поколению тоже придется воевать! Откровенное интервью бойца "Азова"

Читайте также: