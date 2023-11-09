Категория
Эксклюзив ТСН
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В выезде из Украины на границе отказали 43 тысячам мужчин в этом году: какие причины

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
104
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В выезде из Украины на границе отказали 43 тысячам мужчин в этом году: какие причины

Выезд за границу / Фото: ТСН.ua

Большинство отказов в пересечении границы получают мужчины.

На украинской границе фиксируют большое количество отказов. В 2023 году в пересечении границы было отказано 43 тысячам граждан Украины, которые следовали на выезд.

Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь Андрей Демченко на пресс-конференции в "Укринформ", передает ТСН.ua.

Большинство из получивших отказ — мужчины.

“Отказы были по разным причинам, но в первую очередь из-за того, что лица не отвечали условиям пересечения границы. Опять же здесь больше идет речь о мужчинах", — рассказал Андрей Демченко.

Напомним, ежедневно незаконно выехать из Украины пытаются десятки мужчин: не пренебрегают даже "смертью" близких. Читайте, какими схемами пользуются беглецы.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
104
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация