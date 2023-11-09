В выезде из Украины на границе отказали 43 тысячам мужчин в этом году: какие причины

На украинской границе фиксируют большое количество отказов. В 2023 году в пересечении границы было отказано 43 тысячам граждан Украины, которые следовали на выезд.

Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь Андрей Демченко на пресс-конференции в "Укринформ", передает ТСН.ua.

Большинство из получивших отказ — мужчины.

“Отказы были по разным причинам, но в первую очередь из-за того, что лица не отвечали условиям пересечения границы. Опять же здесь больше идет речь о мужчинах", — рассказал Андрей Демченко.

Напомним, ежедневно незаконно выехать из Украины пытаются десятки мужчин: не пренебрегают даже "смертью" близких. Читайте, какими схемами пользуются беглецы.

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