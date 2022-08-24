В вышиванках и с букетом подсолнечников и хлопка: как мир поздравляет Украину с Днем Независимости

Сегодня, 24 августа 2022 года, Украина в условиях войны с РФ празднует свою 31-ю годовщину независимости.

ТСН.ua собрал поздравления мировых лидеров и дипломатов, которые они адресовали мужественному украинскому народу.

Так, одним из первых граждан Украины поздравил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, резиденцию которого на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне накануне, в День флага, украсили цветочной композицией в национальных цветах Украины.

"Сегодня независимость Украины снова под угрозой. Ее народ борется с мужеством, чтобы защитить свои дома и свои семьи, сохранить право решать свою судьбу в собственной стране. Я ни на секунду не сомневался, что Украина победит в этой борьбе, потому что ни одна сила на земле не сможет преодолеть патриотизм 44 миллиона украинцев", – заявил британский премьер в видеообращении, обнародованном в его Твиттере.

Для людей из Украины на вашей независимости день, я хочу, чтобы знать это: Для того, чтобы продолжить это, Великобритания будет проходить с вами.



В День Независимости Украины я хочу, чтобы ее народ знал:

Великобритания будет стоять рядом с вами столько, сколько понадобится. pic.twitter.com/6Gn9sYspzK — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 24, 2022

Президент Польши Анджей Дуда, который 23 августа был с визитом в Киеве на саммите Крымской платформы, также опубликовал видеопоздравление, в котором упомянул, что именно его страна первой в мире признала независимость Украины.

"И сегодня мы также солидарно стоим с вами, когда Украина защищает свою свободу, давая отпор российским агрессорам. Я знаю, что вы победите. Мы, поляки, верим, что свободная Украина, отстроенная из разрушений, будет радоваться благосостоянию в европейском сообществе. Примите, пожалуйста, самые лучшие пожелания с годовщиной вашей независимости — в то время, когда мы все видим, какую цену имеет независимость. Пусть дружба прочно объединяет поляков и украинцев! Да здравствует независимая Украина! Да здравствует свободная Польша", — сказал он.

Polska как pierwsza w świecie uznała niepodległość Ukrainy. Dzisiaj również solidarnie stoimy przy Was, где Украина broni swej wolności, odpierając rosyjskich agresorów. Wiem, że zwyciężycie – Prezydent @AndrzejDuda z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. pic.twitter.com/IoUfy3zOgC — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 24, 2022

Президент Литвы Гитанас Науседа по случаю праздника выложил в своем Твиттере фотографию с Владимиром Зеленским и написал, что Литва всегда с Украиной.

"Сегодня Украина празднует День Независимости, а также исполняется полгода от начала российской войны. Желаю сил Владимиру Зеленскому, украинской нации, которая борется за свободу с невероятным мужеством, неповиновением и достоинством. Литва всегда с вами", — отметил он.

Сегодня Украина празднует вторник, при котором это также шесть месяцев заканчивается началом российских битв.



Wishing strength to @ZelenskyyUa & Nation которые борются за свободу с неустойчивым courage, defiance& dignity.



Lithuania is always with you! pic.twitter.com/Wxl3vG7qfk — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 24, 2022

Президент Молдовы Мая Санду выразила восхищение мужеством украинцев.

"В День Независимости Украины мы восхищаемся мужеством и неповиновением украинцев – защитников родного дома и борцов за свободу, независимость и демократию. Вы – источник вдохновения для будущих поколений. Мы с вами и желаем вам мира и процветания. С Днем Независимости", — написала она.

На Independence Day of #Ukraine, мы умирают корабель и решительность людей — демонстрантов своих семей и борцов за freedom, independence & democracy. Вы являетесь inspiration for generations to come.

We stand with you & wish you peace & prosperity. Happy Independence Day! pic.twitter.com/eEpk4zdf0p — Maia Sandu (@sandumaiamd) August 24, 2022

Президент Европарламента Роберта Метсола по случаю праздника выставляла фотографию подсвеченного в цвета национального флага Украины здания Европарламента.

"Значение нынешнего Дня Независимости более убедительно, чем когда-либо ранее. Сильные и отважные украинцы, которые борются за свою жизнь, семью, страну, ценности, выбор и свободу. За свою независимость. ЕС всегда будет #StandWithUkraine. Наша поддержка не остановится на этом", — отметила она.

Существенность этого года в зависимости от времени является более уязвимым, чем прежде.



Strong & brave Ukrainians бороться за свои жизни, семьи, страны, ценности, выборы и freedom.



For their independence.



will always #StandWithUkraine. Ваша поддержка должна быть недоступна. pic.twitter.com/QLy2H44s1H – Roberta Metsola (@EP_President) August 24, 2022

Генсек HATO Йенс Столтенберг по случаю праздника зацитировал стихотворение Тараса Шевченко:

"Як Україну злії люди

Присплять, лукаві, і в огні

Її, окраденую, збудять...

Ох, не однаково мені".

Посол США Бриджит Бринк в видеообращении поздравила Украину с Днем Независимости.

"В течение шести месяцев Украина демонстрирует невероятное единство и решительность, героически защищаясь от российской агрессии. С момента прибытия в Украину три месяца назад меня вдохновляют личные истории о героизме и храбрости, которые я услышала от многих украинцев во время встреч. Сегодня, в ваш национальный праздник – День Независимости, я в восторге от всех украинцев за то, как неуклонно вы защищаете наши общие ценности. Соединенные Штаты будут поддерживать вас столько, сколько потребуется", — подчеркнула она.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс обратилась к гражданам Украины на украинском языке и заверила, что Великобритания сделает все возможное, чтобы Украина победила в войне с агрессором – Российской Федерацией. В видеообращении она была одета в вышиванку и составляла букет из подсолнечников и хлопка.

"Я восхищаюсь стойкостью и смелостью украинцев. Даже при таких ужасных обстоятельствах они сохраняют чувство юмора и рождают новые символы своего сопротивления. Но самое важное – это понимание, что, защищая свою независимость, Украина защищает главные ценности свободного мира – свободу и демократию. Именно поэтому мир объединился ради Украины. И мы будем с вами столько, сколько нужно, чтобы День Независимости стал днем вашей окончательной победы", – подчеркнула Симмонс.

Посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол записал видеопоздравление для украинцев ко Дню Независимости также в вышиванке и на украинском языке. Он вспомнил "Мрию" в небе над Киевом на параде к 30-летию Независимости, которой через полгода не станет и заверил, что Нидерланды поддерживают Украину, оказывая ей помощь в военной, экономической, финансовой, гуманитарной и культурной сферах.

"Как сказал премьер Рютте, наша страна с вами… Мы будем оставаться с вами, на каждом сантиметре этого пути, пока мир, свобода и демократия в Украине не будут восстановлены, и пока справедливость не будет достигнута. Нидерланды и дальше будут поддерживать Украину всеми возможными путями. Вы можете рассчитывать на нас сейчас и в будущем. Все будет Украина!", — подчеркнул Мол.

Оркестр шотландской гвардии поздравил украинцев с Днем независимости и исполнил песню "Stefania" Kalush Orchestra. Выступление от имени Вооруженных сил Великобритании состоялось на Параде конной гвардии.

Напомним, День Независимости в Украине отмечается 24 августа. А за день до этого празднуют День Флага.