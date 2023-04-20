В высших слоях атмосферы над Киевом взорвался болид: что говорят ученые

Загадочные вспышки и взрыв в небе Киева прокомментировали в Институте геофизики. Там говорят, что яркое свечение, которое вчера видели тысячи киевлян – это однозначно не спутник NASA, а космическое тело, след сгорания которого в атмосфере называют болидом или метеором.

"В небе над Киевом был виден огненно-яркий метеор, или болид – это результат сгорания в атмосфере твердого космического тела, которое может иметь железисто-никелевой состав. Обычно такие тела незначительных размеров на огромной скорости влетают в атмосферу Земли, нагреваются до температуры сотни тысяч градусов, разваливаются на отдельные фрагменты и от трения он сгорает и взрывается в воздухе не долетая до поверхности земли. Обычно это явление сопровождается сильным звуком типа грома, а также возможной ударной волной. Поэтому, собственно, и нет никаких воронок в столице или места падения этого объекта", — рассказывает сайту ТСН.ua завотделом геомагнетизма Института геофизики НАН Украины профессор Михаил Орлюк.

Он добавляет, что когда падают метеориты, они тоже почти не долетают до поверхности Земли, а взрываются в воздухе. Но от них на земле может оставаться кратер, стоит вспомнить Тунгусский и Челябинский болиды.

"В нашем случае, болид взорвался в высших слоях атмосферы над Киевом, поэтому мы увидели лишь поразительный яркий свет от его сгорания. Я когда-то был в экспедиции в Житомирской области и видел такой болид в небе. Свет от него был немного меньше чем вчера в Киеве, но тоже впечатляющее зрелище. Падение таких космических тел не такое редкое явление, но вчера над Киевом его увидело большое количество людей – отсюда и резонанс, потому что одно дело, если увидишь такое явление где-то в деревне и днем его может быть не видно, а ночью люди спят, и совсем другое в большом городе. К тому же это совпало с войной, ракетной угрозой и воздушной тревогой", — добавляет Михаил Орлюк.

Профессор говорит, что спутник NASA не мог упасть в районе Киева.

"За спутником следят специалисты. Им известны его координаты, ученые знают, где именно он пролетает, а место, где он должен упасть четко рассчитывается, по прогнозу он должен упасть в районе Тихого океана, западнее Южной Америки. А то, что в КГГА изначально заявили, что упал спутник, это было предварительной информацией, по горячим следам. Ведь каждый озвучивает собственную версию, а когда прорабатывается материал большим кругом специалистов, то все становится на свои места. По моему мнению, это был болид – и по виду, и по тому эффекту, который повлекло за собой его падение", — объясняет Михаил Орлюк.

Ранее в КГВА объяснили, откуда взялась информация о якобы падении спутника NASA в столице.

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