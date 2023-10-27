В Ялте совершено нападение на предателя Царева: что известно на данный момент

Во временно оккупированном Крыму совершено нападение на бывшего нардепа и предателя Украины Олега Царева. Событие произошло в ночь на 27 октября в Ялте на территории санатория имени Кирова. В настоящее время коллаборант находится в реанимации.

ТСН.ua собрал все подробности нападения на Царева, известные на данный момент.

Так подрезали или подстрелили?

Первоначально ряд Telegram-каналов сообщил, что Царева якобы подрезали в собственном доме. Мол, случилась какая-то пьяная ссора, которую пытались скрыть. Об этом написал украинский журналист Денис Казанский.

По сообщению местных телеграмм-каналов, к дому Царева подъехали скорые и полицейские автомобили. Территорию оцепили, на появление посторонних реагировали агрессивно.

В свою очередь коллаборант Владимир Рогов сообщил, что в Царева стреляли.

"Состояние Олега очень тяжелое. На данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли", — отметил Рогов.

Находится без сознания и потерял много крови

Информацию о покушении на коллаборанта подтвердили его родные. Об этом написал админ Telegram-канала Олега Царева. Он также сообщил немного подробностей нападения. Админ отметил, что около полуночи на территории санатория имени Кирова в Ялте, где проживает предатель, в него якобы дважды стреляли.

Админ сообщил, что пока нет никакой информации о нападавшем.

"На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии здоровья на данный момент нет", — говорится в сообщении на канале коллаборанта.

Отметим, 6 марта 2023 Олега Царева приговорили к 12 годам лишения свободы заочно. Его признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Напомним, что 15 июля 2021 года умерла 17-летняя дочь Олега Царева Екатерина. "Я никогда себе этого не прощу. Часть меня лежит в могиле и обнимает ее", — написал тогда беглый экс-регионал.

Читайте также: