В Японии проснулся вулкан Асо: пепел вылетел более чем на километр, жителей трех городов призвали быть начеку

В Японии проснулся вулкан Асо: пепел вылетел более чем на километр, жителей трех городов призвали быть начеку

Людям рекомендовано не приближаться к горе.

На юго-западе Японии, на острове Кюсю, произошло извержение печально известного вулкана Асо. За последние 40 лет во время извержений Асо десятки людей травились вулканическими газами, а нескольким туристам прогулка к вулкану стоила жизней.

Об этом в среду, 20 октября говорится в ТСН.Ранок.

По данным Японского метеорологического агентства, извержение произошло в среду, в 11:43 (5:43 по киевскому времени) в кратере Накадаке.

Новости мира: жителей трех японских городов призывают быть осторожными из-за извержения вулкана

Отмечается, что вулканический пепел вылетел более чем на километр из кратера и достиг высоты около 3,5 тыс. метров.

Метеорологи подняли уровень опасности до третьего из пяти возможных и предупреждают об опасности выброса камней и течении пирокластических потоков на расстояние до 2 км.

Поэтому власти призывают жителей трех близлежащих городов держаться подальше от огненной горы и быть начеку из-за обилия пепла.

Напомним:

Между тем вулкан на Канарских острове Ла Пальма не собирается успокаиваться . Глава канарских островов заявил, что власть и ученые не имеют никакого представления, как долго продлится сейсмическая активность. Лава, которая проторила себе путь к морю, продолжает делать Ла Пальму одним из самых живописных, хотя и крайне опасных мест планеты.

. Глава канарских островов заявил, что власть и ученые не имеют никакого представления, как долго продлится сейсмическая активность. Лава, которая проторила себе путь к морю, продолжает делать Ла Пальму одним из самых живописных, хотя и крайне опасных мест планеты. Вулкан проснулся на испанском острове 20 сентября. Власти повысили уровень угрозы до оранжевого. Перекрыты региональные дороги. Началась эвакуация людей с ограниченной подвижностью. Ранее подобное происходило в 1971 году.

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