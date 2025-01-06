В Южной Корее — самый глубокий за последние годы политический кризис: все, что известно

Северная Корея провела испытания баллистической ракеты в то же время, как в Южной Корее с визитом находился госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, заявивший: этот запуск — напоминание о необходимости углубленного сотрудничества Вашингтона с Южной Кореей и Японией, чтобы сдерживать обнаглевших.

Но в Южной Корее сейчас самый глубокий за последние годы политический кризис. О том, как фактически на глазах Блинкена тщетно пытались арестовать корейского президента Юн Сукйоля корреспондентка ТСН Яна Слесарчук рассказала дальше.

На переговоры с исполняющим обязанности президента Чхве Санмоком госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заходит в то же время, когда истекают последние часы действия ордера на арест президента. Посадить за решетку отстраненного от власти импичментом Юн Сукеля требовало бюро расследования коррупции — в ответ на то, что тот отказался являться на допрос по делу о государственной измене.

В Южной Корее самый глубокий за последние годы политический кризис/Скриншот из видео ТСН

На дороге в президентскую резиденцию с пятницы протестуют его сторонники, напротив них собираются его противники. А его охрана заявляет: "Юн Сокйоль все еще президент". Никто не имеет права его садить за решетку.

“Президентская служба безопасности не намерена вмешиваться в работу правоохранительных и следственных органов. Однако, хотя президенту Юн Сокелю объявили импичмент в парламенте, он все еще президент этой страны, избранный ее гражданами. Следовательно, ему предоставляется соответствующая охрана, согласно закону", — говорит председатель президентской охраны Парк Чончжун.

В Южной Корее самый глубокий за последние годы политический кризис/Скриншот из видео ТСН

Юн Сокеля отстранили от власти из-за попытки объявить военный в Южной Корее — ни с кем не согласованный, не мотивированный ничем, кроме желания обуздать оппозицию, которая после последних выборов, объединившись, способна собирать большинство голосов в парламенте. Отправить его в отставку смогли только со второй попытки, далее — уже следующий импичмент через несколько дней объявили его преемнику Хан Доксу за отказ назначать судей в Конституционный суд, который считали попыткой помочь бывшему президенту избежать ареста. И вот теперь полиция, которой после противостояния с президентской охраной передали просьбу провести арест Юн Сукйоля, объявляет: пока не будет этого делать.

“Сегодня в 7 утра мы получили официальный запрос на проведение ареста и обыска. На внутреннем юридическом совещании по этому запросу было установлено, что запрос от бюро расследования коррупции включает в себя легальные противоречия", — говорит заместитель председателя специальной следственной группы Южной Кореи Бек Донхем.

В Южной Корее самый глубокий за последние годы политический кризис/Скриншот из видео ТСН

Пресс-конференцию со своим южнокорейским коллегой, госсекретарь Блинкен проводит еще и в годовщину штурма Капитолия, к которому подстрекал 4 года назад Дональд Трамп. Сегодня его будут в том же Капитолии утверждать президентом во второй раз.

“Последние недели корейская демократия переживает испытание. Точно так же, как не раз в своей истории переживала и американская демократия. Но Соединенные Штаты обладают полной уверенностью в южно-корейских институтах власти. Мы верим, что Южная Корея, как одна из лидеров мировой демократии, будет действовать в полном соответствии с конституцией и правовыми нормами", — говорит Энтони Блинкен.

Интересно, что в группе поддержки отстраненного от власти Юн Сукйоля популярный лозунг "Стоп зе Стил", остановите воровство. Это один из лозунгов команды Трампа, именно под ним его сторонники шли штурмовать Капитолий, поверив ложной информации о том, что на самом деле победил Трамп, просто результатами выборов манипулировали.

Многие в Сеуле верят — как только Трамп вернется к власти, он нажмет на кого надо, чтобы Юн Сукйолю разрешили вернуться к исполнению президентских обязанностей. Это только усугубляет политический кризис в стране. Госсекретарь Блинкен, каденция которого подходит к концу, напоминает об угрозе на северной границе Южной Кореи, которая все теснее связана с российской войной в Украине.

“В последнюю неделю декабря в Курской области было убито и ранено более 1000 северных корейцев. Это следствие российской попытки перерисовать границы суверенного государства, Украины. Сделать это силой. И свидетельство растущей угрозы от усиленной кооперации между ревизионистскими авторитарными режимами в Москве и Пхеньяне. Но это дорога в две стороны. Северная Корея уже извлекает из России военное оборудование и тренировки. У нас есть причины считать, что Москва намерена делиться с Пхеньяном высокими космическими и спутниковыми технологиями", – говорит Энтони Блинкен.

До сих пор Южная Корея отказывалась поставлять Украине летальное оружие, в том числе из-за опасений превратить Россию в своего врага. Ранее МИД России откровенно угрожал Южной Корее цитирую "последствиями для безопасности", если она отправит оружие Украине. Ситуация меняется, но реагировать на нее в Сеуле некому. Сейчас ключевой американский союзник на востоке, одна из передовых экономик мира, парализована внутренним кризисом и останется таковой на ближайшие недели. Антикоррупционное бюро обратилось в суд с просьбой продлить срок срока действия ордера на арест Юн Сукйоля, истекающий через два часа — в полночь по местному времени.

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