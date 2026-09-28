В Закарпатье мужчина поджог жену на глазах у 8-летней дочери: что ему «привиделось»

В Закарпатье осудили мужчину за поджог своей жены / © Unsplash

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В Закарпатской области к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорили мужчину, который на глазах у ребенка поджег свою 33-летнюю жену. Женщина получила ожоги 40% тела.

Об этом говорится в приговоре Великоберезнянского районного суда Закарпатской области.

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Мужчина поджог свою жену на глазах у ребенка: он выдумал «измену»

Трагедия произошла ещё 23 октября 2022 года. По данным следствия, житель села Вышка ЛИЦО_6 распивал спиртные напитки вместе со своей гражданской женой, с которой они воспитывали общих детей. На почве ревности между сожителями разгорелся спор.

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Тогда мужчина решил «проучить» и «напугать» женщину: он пошёл в сарай, принёс канистру с бензином и вылил легковоспламеняющееся вещество жене на лицо и грудь.

После этого злоумышленник отошел примерно на метр, достал из кармана зажигалку и поджег её, угрожая женщине. Потерпевшая, опасаясь за свою жизнь, попыталась выбить зажигалку из его рук. В этот момент огонь отскочил и мгновенно охватил её синтетическую одежду и волосы.

На крики о помощи из соседней комнаты выбежала 8-летняя дочь пострадавшей. Ребёнок начал лить на мать воду из кастрюли. Только после этого мужчина схватил одеяло и накрыл им женщину, чтобы потушить остатки пламени.

40% ожогов тела и тяжелая реанимация

Пострадавшую в критическом состоянии срочно госпитализировали в реанимационное отделение Закарпатской областной клинической больницы.

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У женщины диагностировали термические ожоги II–III степени головы, шеи, туловища, обеих рук и ног (более 40% площади тела), ожоговый шок и ожог дыхательных путей. По заключению медицинских экспертов, эти повреждения относятся к категории тяжких, опасных для жизни в момент причинения. Кроме того, ожоги привели к необратимому обезображиванию лица.

Что говорили в суде обвиняемый и потерпевшая

На судебном заседании мужчина признал свою вину лишь частично. Он убеждал суд, что не хотел убивать жену, а лишь стремился «напугать» её, чтобы она призналась в возможной измене. По его словам, он вспылил именно из-за того, что она якобы начала отбивать его руку с зажигалкой.

Заявление обвиняемого / © Единый государственный реестр судовых решений

Сама же потерпевшая в суде рассказала, что мужчина и раньше поднимал на неё руку. Она подтвердила, что в то утро он не высказывал прямых угроз убийством, но своим поведением испортил ей всю дальнейшую жизнь. Женщина подчеркнула, что не простила сожителя, ведь он «чуть не убил мать своих детей». Также она добавила, что подсудимый вместе со своей новой девушкой угрожали ей.

Показания потерпевшей / © Единый государственный реестр судовых решений

Решение суда и наказание

Изначально прокуратура инкриминировала мужчине «незавершённый покушение на умышленное убийство» (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины). Однако суд, подробно изучив обстоятельства дела, переквалифицировал его действия.

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Суд пришел к выводу, что обвиняемый действовал с неконкретным умыслом и непосредственно не подносил огонь к одежде, однако сознательно создал смертельно опасную ситуацию.

При назначении наказания суд учел отягчающие обстоятельства:

совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения;

совершение преступления в отношении лица, с которым виновный находился в семейных отношениях;

совершение преступления в присутствии малолетнего ребенка.

Согласно приговору Великоберезнянского районного суда мужчина был признан виновным поч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное причинение тяжких телесных повреждений способом, носящим характер особых мучений).

Ему назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Меру пресечения в виде содержания под стражей оставлено без изменений, а срок отбывания наказания исчисляется с момента задержания — с 23 октября 2022 года.

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