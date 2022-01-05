В Закарпатье пришла большая вода: местные боятся прорыва дамбы

Бурный потом воды врезается в плотину и жильцы боятся, чтобы старая конструкция выдержала такого наплыва.
Закарпатье после обильных снегопадов заливает дождями, что привело к увеличению уровня воды в реках. Прилегающие к руслам территории покрывает вода.
Для ТСН местные жители сняли карды подтоплений.
Уровень воды поднялся в частности в Теребле, Тисе и реке Река. Подтопления коснулись Тячевского, Раховского и Хусского районов.
Большая вода смывает все на своем пути и уносит с собой даже деревья, вода едва не топит мосты. Поднялись и грунтовые воды, что придало хлопот домам в низовьях, ведь начались подтопления подвальных помещений.
Кроме того, полностью затоплена местная Теребле-Рицкая ГЭС. Бурный потом воды врезается в плотину и жильцы боятся, чтобы старая конструкция выдержала такого наплыва.
Полиция предупреждает о затоплении нескольких дорог, на которые не рекомендуется выезжать.
Напомним, накануне сообщалось о подтоплении нескольких домов людей, спасатели отчитываются о продолжении ликвидации последствий.
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