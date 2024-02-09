В законопроекте о мобилизации есть абсолютно неприемлемые нормы — Арахамия

В обновленном законопроекте №10449 об усилении мобилизации, принятом в первом чтении Верховной Радой, содержится много неприемлемых норм.



Об этом заявил в эфире "1+1" глава фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия.



"То, что касается инвалидов и их опекунов — мы не будем менять ничего, то есть мы просто вернемся к той редакции, которая сейчас действует... Что касается аспирантов [законопроектом предусмотрено лишение права на отсрочку аспирантов-контрактников] — мы пересматриваем сам процесс, там есть определенная несправедливость... Точно мы не согласны с тем, чтобы арестовывали по решению ТЦК счета украинцев или за рубежом, или внутри страны, это просто выглядит фантазией тех людей, которые писали этот закон – точно это не пройдет, в Раде нет на это голосов... Что будет? Будем искать баланс", — сообщил он.

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Давид Арахамия добавил, что еще одна дискуссионная тема — вопросы электронных повесток.

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Напомним, глава фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия также сообщил, что между первым и вторым чтением мобилизационного законопроекта в Верховной Раде будут искать компромиссный вариант, который бы стимулировал военнообязанный согласиться на электронные повестки или заставил смириться с "бусиками ТЦК" на улицах .

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