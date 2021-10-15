В заложниках стихии: юг Италии страдает от последствий мощного наводнения

В Италии затопило сицилийский город Палермо.
В заложниках стихии — итальянский город Палермо, страдающий от последствий мощного наводнения.
Об этом говорится 15 октября в ТСН.Ранок.
Улицы залило, поэтому спасателям пришлось вызволять из затопленных авто водителей и пассажиров. В общем, чрезвычайники провели в Палермо полсотни спасательных операций. Некоторых просто сопровождали, а некоторых пришлось буквально выносить на руках. Пострадали от наводнения и дороги: на некоторых размыло асфальт, поэтому движение на таких участках пришлось перекрывать.
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