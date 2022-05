В западных медиа разворачивается опасная для Украины дискуссия: рассказываем почему

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, украинским защитникам удалось не только переломить ход широкомасштабной российской войны, но отобрать у врага стратегическую инициативу.

Весь мир увидел, что миф о второй в мире русской армии оказался полным пшиком. Все заговорить о реальности победы Украины на поле боя. Причем эти заявления начались от лидеров ключевых западных столиц.

Вместе с тем, уже несколько недель подряд в круге европейских и американских экспертов и СМИ разворачивается очень опасная для Украины дискуссия вокруг одного и того же вопроса: а что собственно считать победой Украины?

Некоторые европейские лидеры, такие как президент Франции Эммануэль Макрон, предлагали украинскому руководству уступить часть нашего суверенитета (то есть территорий) в обмен на то, чтобы Путин смог сохранить свое лицо. Мол, ну он ведь не может проиграть.

А Украина выходит проиграть может? Еще и уступить часть территории после геноцида в Буче, Киевщине, Черниговщине и Мариуполе? В отличие от Франции, Италия оказалась более изобретательной. Во время визита в Вашингтон премьер Италии Марио Драги посоветовал Байдену позвонить Путину. А глава МИД страны Луиджи ди Майо представил генсеку ООН Антониу Гутерришу план прекращения войны, состоящий из четырех пунктов:

прекращение огня и демилитаризация фронта с созданием механизмов наблюдения; переговоры о нейтральном статусе и вступлении Украины в ЕС с участием ООН, ЕС, Турции, Китая, Канады и Израиля; полная автономия Крыма и Донбасса, при условии признания Москвой этих территорий частью Украины; создание нового соглашения о европейской архитектуре безопасности и выводе русских войск по крайней мере на позиции до 24 февраля 2022 года.

Ну а украсила все это редакционная статья (общее мнение всего коллектива) The New York Times под названием "Война в Украине усложняется, а Америка не готова". Журналисты утверждают, что не в интересах США еще больше погружаться в войну России против Украины, потому что это может поколебать долгосрочный мир и безопасность на европейском континенте.

Статья утверждает, что победа Украины, а значит, возвращение всех украинских территорий, захваченных Россией с 2014 года, является нереальной целью. Потому что Путин не может себе позволить отступить, да еще имеет ядерное оружие.

"Американцы были взволнованы страданиями Украины, но народная поддержка войны вдали от берегов США не будет продолжаться бесконечно. Инфляция (в США – ред.) является гораздо большей проблемой для американских избирателей, чем Украина, и сбои на мировых продовольственных и энергетических рынках, вероятно, усилятся", — говорит статья.

Очень странно слышна такая позиция американских журналистов. Интересно, как бы они отреагировали на статьи в европейских медиа о кровавом теракте 11 сентября 2001 года, мол, это очень далеко, поэтому давайте не бороться с терроризмом в мире. Напомним, что тогда в этом теракте погибли почти 3 тыс. человек.

В большом опросе американских и европейских экспертов, опубликованном ТСН.ua, специалисты сходятся во мнении, что это Украина должна определять, что будет победой. Очевидно с обеих сторон Атлантики забыли, что это украинцы тысячами умирают в этой кровавой войне.

В отличие от The New York Times, The Wall Street Journal в статье "Сможет ли Украина победить? Пять сценариев следующего этапа войны" рассмотрели все возможные варианты развития событий: от выигрыша Украины до полного тупика на поле боя, и даже риска применения Путиным химического или ядерного оружия.

В Киеве прекрасно понимают, что мы имеем дело с безумным российским диктатором, в руках которого ядерный чемоданчик. Однако главное для Украины — не допустить установления новой линии фронта с заключением очередного "Минска-3". Мы это уже проходили. Предыдущие два "мирных" соглашения стали просто этапом для очередной еще более кровавой российской агрессии, которая заканчивалась оккупацией дополнительных украинских территорий.

Что пишут об украинской войне западные СМИ

