В западных областях ждут второй волны переселенцев с прифронтовых территорий: как готовятся принимать украинцев

Из-за постоянных обстрелов на прифронтовых территориях приходится жить не по графику, а вообще без электроэнергии и отопления. Ожидается, что через блэкаут украинцев и с этих территорий выедут в западные регионы.

Как специалисты недвижимости из разных регионов собрались в Ивано-Франковске решить проблему расселения людей – в сюжете ТСН.

Из родного Северодонецка Ольга эвакуировалась после того, как вражеский снаряд разбил ее многоэтажку. А Валентина из Очакова не выдержала жить сама под обстрелами. Сын – на фронте, а невестка с детьми уехали. Теперь обе – в Ивано-Франковске. Здесь познакомились, когда более полугода скитались по школьным спортзалам. И вот сейчас у них новоселье. Комната хоть и маленькая, но теплая, меблированная и главное – отдельная. Обустраивали ее вместе с мастерами и волонтерами. По соседству – семья харьковчан – трое детей и супругов. Они получили целый блок.

Общежитие для переселенцев волонтеры обустроили в помещении долго стоящего пустотой Департамента образования. Сломали стены кабинетов чиновников, заменили сантехнику. Для расселения переселенцев еще в начале полномасштабного вторжения была создана специальная платформа. Это уже четвертый такой объект в Украине, реализованный за средства USAID и при поддержке ООН по делам беженцев.

А в Харьковской области волонтеры пошли другим путем. Чтобы наводить порядок в разбитых оккупантами городах и селах — объединились в строительные бригады "Добробат". В общей сложности работают с полсотни волонтеров, среди которых – далеко не все строители. Добробатовцы волонтерят в свободное от работы время. Стройматериалы дают местные власти или благотворители. Работают там, где до сих пор горячо. В пограничном Купянске забивали окна прямо под обстрелами, рассказывает член Харьковского ОО "Добробат" Евгений Алферов.

На западе Украины ожидают вторую волну переселенцев с прифронтовых территорий

Холод, тьма, отсутствие воды – эти причины провоцируют новую волну вынужденных переселенцев из мест, где россияне уничтожают инфраструктуру. Специалисты по недвижимости в Ивано-Франской области говорят: в феврале-марте просто не были готовы к расселению такого количества людей. Так что сейчас пытаются подготовиться заранее. Оценивают опыт волонтеров по всей Украине. Они говорят, что нужно максимально сосредоточиться на реконструкции и подготовке социального жилья, чтобы люди не проживали в школах.

Специалист по защите Агентства по делам беженцев Александр Хорошавин отмечает, что возможны разные пути решения. Это может быть недвижимое имущество, которое перереконструировать с целью перевода в жилищный фонд. Или можно будет выделить землю.

В результате переговоров риелторы из разных областей Украины подписали соглашение о софинансировании объектов для переселенцев. И вместе пожертвовали 100 тысяч гривен для ивано-франковских волонтеров.

Напомним, военные эксперты предположили, что в канун новогодних праздников российские кафиры запланировали осуществить массированный обстрел Украины.

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