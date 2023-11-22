В Запорожье бесплатно учат гражданских стрелять: как это происходит (видео)

На курсы приезжают люди из других регионов.

В Запорожье гражданских бесплатно обучают практической стрельбе. За инструкторов здесь военные, которые во время ротации находят время, чтобы помочь справляться с оружием всем желающим. Обучение в центре проходят не только гражданские, но и военные, совершенствующие свои навыки.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Киры Овес.

Военные объясняют, что первое, что должны знать гражданские - правила обращения с оружием. Когда стартуют практические учения - из соображений безопасности тоже сначала работают без патронов.

Среди учеников - 22-летний Семен из Запорожья. Решил идти на фронт, уже закончил курсы по пилотированию дронами. Теперь хочет научиться стрелять.

"Примерно через пару месяцев планирую палить танчики, я уже в процессе поступления в Вооруженные силы. Ездил в Киев на курсы БПЛА потом ездил еще на одни курсы по FPV-дронов", - говорит житель Запорожья Семен Мурко.

В течение трех месяцев в стрелковом клубе тренируют гражданских - владеть оружием научились уже около сотни мужчин и женщин. Это занятия раз в неделю в небольших группах вместе с инструкторами - платят посетители только за использованные патроны.

"Мы это проводим бесплатно, единственное, за что они платят, - патроны, потому что мы их берем под реализацию, занятия выходят 640 грн. Оружие мы доставляем сами все, что у нас есть, это 5 карабинов поэтому такие маленькие группы", - говорит инструктор "Птах".

Инструктор, обучающий гражданским

Уже в течение трех месяцев Дмитрий Ляшенко ездит на обучение из Днепра. Хочет быть подготовленным к службе, если придет повестка.

Инструктор "Птах" объясняет, что они обучают гражданских, поскольку Запорожская область является зоной боевых действий.

Обучают здесь как гражданских, так и военных - те стремятся оттачивать свои навыки. Со всеми работают опытные инструкторы.

"Меня очень поразило, что это уже была не война, это геноцид украинского народа убивали детей, убивали женщин и поэтому это было легкое решение пойти на фронт и защищать родную землю", - говорит заместитель командира группы огневой поддержки ГУР "АРТАН" "Шева".

Усиленное обучение в стрелковом клубе прошли уже около трех тысяч военных.

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Напомним, кафиры нанесли три ракетных удара по Запорожскому району.

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