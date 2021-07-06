В Запорожье десятки жилых домов оказались в плену управляющих компаний

После ликвидации ЖЭКов все дома Запорожье отдали под управление нескольким управляющим компаниям, которые победили на конкурсе.

В Запорожье несколько тысяч человек оказались в плену управляющих компаний, которые должны осуществлять надзор за домами. Горожане говорят — коммунальщики исправно присылают счета, но не делают ничего. А вот разорвать кабальные соглашения и создать ОСМД — они не могут. Именно поэтому несколько десятков возмущенных людей штурмовали офис управленцев.

О том, чем это закончилось — 6 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Жители домов не понимают, за что с них берут деньги. Навес над подъездом может обрушиться в любой момент. Опоры — прогнившие насквозь.

После ликвидации ЖЭКов все дома Запорожья отдали под управление нескольким управляющим компаниям, которые победили на конкурсе. Коммерсанты заключили соглашения с жильцами, однако за четыре года не отреагировали ни на одно обращение. От состояния подъездов и до кровли, где можно выращивать огурцы.

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Уже полгода, как решили уйти от таких руководителей, говорят люди. Создали ОСМД и предупредили об этом управляющую компанию. Но там отказываются разрывать соглашение.

Анне Федоровне отныне приходят сразу несколько платежек. Счета и от ОСМД, и от управляющей компании. Сыну женщины уже начали звонить коллекторы.

Сегодня жители 15-ти домов пришли под стены управляющей компании. Многие уже выиграл все суды, однако свидетельства о расторжении договора и техническую документацию на свои дома не получили до сих пор.

"Сначала предупредили, потом два месяца ждали по закону, и они должны были в этот период предоставить документы. Они ничего не отдали", — говорит председатель ОСМД Светлана Лохманюк.

"Все, что они пишут — это просто вода — для того, чтобы можно было как можно дольше задержать эти ОСМД и продолжать наживаться на наших горожанах", — объясняет правозащитник Ирина Лех.

Директора компании на месте не оказалось. Пресс-секретарь уверяет — никто зубами за дома не цепляется. Мол, просто люди неграмотно оформляют заявления.

"Если документы все принесли, все они оформлены правильно, нет никаких проблем — передается эта техническая документация и идут дома в ОСМД", — уверяет пресс-секретарь управляющей компании "Город для людей" в г.. Запорожье Валерия Сытник.

Юристы тем временем отмечают — в случае противодействия со стороны управляющих компаний единственный выход — пройти полный судебный путь — до исполнительной службы.

Новости Украины: в Запорожье несколько возмущенных людей штурмовали офис коммунальщиков

"Государственный исполнитель обязывает лицо совершить определенные действия. Если они не совершаются, то в данном случае штрафует его раз-два, и передает документы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного производства", — говорит владелец юридической компании Денис Шабовенко.

Сейчас выйти из-под власти управляющих компаний в Запорожье пытаются десятки жилых домов. Многие судятся уже не первый год.

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