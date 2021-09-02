В Запорожье двое 11-летних мальчиков попали в ДТП на квадроцихлах

Детей доставили в больницу с различными травмами
Экстремальное вождение — в Запорожье двоих детей госпитализировали после езды на квадроциклах.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Инцидент произошел на Верхней Хортице возле жилого массива. Там 11-летние мальчики гоняли на чотирьоколисних и не справились с управлением, квадроциклы перекинулись.
Скорую вызвали случайные прохожие. Детей забрали в больницу.
По предварительной информации, у одного из мальчиков- подозрение на сотрясение мозга и многочисленные ссадины, у другого — закрытая травма брюшной полости.
Сейчас правоохранители проверяют, где во время аварии были родители детей.