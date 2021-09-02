В Запорожье двое 11-летних мальчиков попали в ДТП на квадроцихлах

В Запорожье двое 11-летних мальчиков попали в ДТП на квадроцихлах

Детей доставили в больницу с различными травмами

Экстремальное вождение — в Запорожье двоих детей госпитализировали после езды на квадроциклах.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

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Инцидент произошел на Верхней Хортице возле жилого массива. Там 11-летние мальчики гоняли на чотирьоколисних и не справились с управлением, квадроциклы перекинулись.

Скорую вызвали случайные прохожие. Детей забрали в больницу.

По предварительной информации, у одного из мальчиков- подозрение на сотрясение мозга и многочисленные ссадины, у другого — закрытая травма брюшной полости.

Сейчас правоохранители проверяют, где во время аварии были родители детей.

Новости Украины: в Запорожье двоих детей госпитализировали после езды на квадроциклах

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